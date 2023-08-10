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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Не усилит сборную Казахстана? Почему натурализация российского нападающего - странное решение

Не усилит сборную Казахстана? Почему натурализация российского нападающего - странное решение
©ФК "Актобе"

Нападающий "Актобе" Идрис Умаев близок к получению гражданства РК и не исключено, что уже в ближайшем будущем игрока пригласят в сборную Казахстана. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему такое кадровое решение представляется как минимум дискуссионным.

В последние годы к натурализации в сборной Казахстана относились предельно настороженно. Свежие примеры с Александром Меркелем и Георгием Жуковым обернулись разного рода проблемами, хотя никто не будет спорить, что это качественные игроки.

Пример Умаева или уже натурализованного Александра Зуева несколько иной. Эту ситуация похожа на период середины 2010-х, когда в сборной Казахстана массово оказались российские игроки, которые в лучшем случае выступали не выше среднего клуба в РПЛ.

Но если говорить про конкретную ситуацию с Умаевым, тут есть повод для вопросов со всех сторон.

Идрис воспитанник "Ахмата", ему 24 года, то есть по сути игрок сформированный. При этом, за основную команду грозненского клуба он провел суммарно 17 матчей (ноль голов, 1 ассист). В "Ахмате" очень трепетно относятся к собственным воспитанникам, однако Умаев там не востребован. И нельзя сказать, что это какое-то особое отношение. Ведь тренер там Сергей Ташуев, это местный специалист. В нынешнем составе воспитанники тоже есть, например, Лечи Садулаев регулярно получал место в основе до травмы. То есть, в случае с Умаевым и "Ахматом" читается исключительно спортивная составляющая.

Кроме "Ахмата", опыта в РПЛ у нападающего нет. В первой лиги России Идрис играл за "Химки", "Чайку" и "Енисей". Кстати, в "Чайке" он работал как раз с Магомедом Адиевым, а затем они воссоединились уже в карагандинском "Шахтере". То есть, Адиев это крайне важный человек для футбольной карьеры Умаева.

В этом году Идрис вернулся в Казахстан и стал игроком "Актобе". Конкуренция и тренерские решения Андрея Карповича за пол сезона привели форварда к следующем показателям в КПЛ: 12 матчей, 199 минут, 2 гола, 3 ассиста. Вроде бы эффективность на фоне игровых минут неплохая, но показательно насколько мало играл Умаев, а ведь он не легионер и в какой-то степени у него было преимущество перед другими иностранцами в атаке.

Умаев в проекции сборной Казахстана - это необходимый игрок, который гарантированно нас усилит? Нет. По крайней мере об этом говорит его опыт в двух наиболее статусных клубах - "Ахмате" и "Актобе". Это может быть востребованный игрок на уровне КПЛ, но все-таки сборная Казахстана это другое мерило. 

У сборной Казахстана подъем и тысячи юношей однажды мечтают сыграть за свою страну. Да и уже сейчас есть десятки претендентов, нацеленных оказаться в сборной. Условно, есть 19-летний Ян Труфанов из "Кайрата" (у него кстати очень схожие показатели с Умаевым в этом сезоне - 200 минут, 9 матчей, 2 гола), так вот, как будет выглядеть со стороны, если воспитанника казахстанской школы не вызовут в сборную, а пригласят натурализованного футболиста не превосходящего по статистике и потенциалу? И это учитывая, что тот же Труфанов на пять лет младше. И это лишь один из примеров. В некоторой степени мы принижаем таким образом собственные школы и футболистов.

Именно в этом вся суть. Даже в клубном футболе есть негласное правило (которое, к сожалению далеко не всегда работает в КПЛ) - легионер должен быть наголову сильнее местного. Относительно сборной это точно необходимое условие, ведь селекция в сборной это другие условия и если ты приходишь к натурализации, то должен точно знать - он усилит команду или даст качество в проблемной позиции. Но в атаке у сборной Казахстана сейчас все достаточно хорошо и зачем натурализовывать Умаева не совсем понятно. Кстати, в том же "Актобе" Умаев конкурировал с Максимом Самородовым и воспитанник клуба объективно заслужил свое место в основе.

Мы можем услышать контраргументы, что этот игрок создаст глубину в составе, придаст вариацию в атаке, кроме того Адиев отлично знает как раскрывать его сильные стороны. Но повторимся, сборная Казахстана это не клуб. Любой натурализованный игрок должен быть для нас с уникальным качеством или кардинально другого уровня в целом. Ни того, ни другого в Умаеве нет. 

Фото: ФК "Ахмат"©, ФК "Актобе"©, КФФ©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42
2 Астана 18 12 3 3 23-14 39
3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38
4 Кайрат 18 8 5 5 33-28 29
5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29
6 Тобол 16 8 2 6 19-20 26
7 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24
8 Атырау 18 6 6 6 20-22 24
9 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24
10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19
11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14
12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14
13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11

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Метки:
КПЛ Актобе ФК Сборная РК по футболу Адиев Магомед

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