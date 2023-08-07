Сборная Казахстана по футболу готова натурализовать российского нападающего

Игрок "Актобе" Идрис Умаев уже в этом году может сменить гражданство и начать выступление за сборную Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На данный момент процесс получения Умаевым казахстанского гражданства уже запущен. По информации источника знакомого с ситуацией, главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев и руководство Казахстанской федерации футбола (КФФ) позитивно воспринимают возможную натурализацию Умаева.

В частности, Адиев знаком с Умаевым еще до старта профессиональной карьеры, а позже тренер работал с футболистом в "Чайке" и карагандинском "Шахтере".

Умаев является воспитанником грозненского "Ахмата". На его счету восемь матчей в составе сборной России U-20. В этом году 24-летний нападающий выступает за "Актобе", в его активе два гола в 16 матчах во всех турнирах. Примечательно, что на днях "Актобе" исключил Умаева из заявки на чемпионат Казахстана.

Добавим, что в этом году сборной Казахстана был натурализован Александр Зуев, в прошлом также выступавший под флагом России.

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