Усиление "Тобола" под ЛЧ и надежды "Ордабасы". Главные трансферы недели в КПЛ

В конце июня в чемпионате Казахстана открылось летнее трансферное окно. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об основных сделках, которые произошли за неделю. Среди них - балканское пополнение в "Тоболе", точечные переходы "Кызыл-Жара" и шанс от "Ордабасы" для потерянных казахстанских талантов.

Мильян Вукадинович и Серж Дебле в "Тобол"

Перед стартом в Лиге чемпионов костанайцы укрепили атаку двумя разноплановыми игроками. Африканец Дебле много забивал в Армении и теперь попробует проявить себя в Казахстане. Окажется ли новичок сильнее Сергеева и Жаксылыкова, покажет время.

Вукадинович, по сути, пришел вместо словенца Пожега Ванкаса. Таким образом, в "Тоболе" вновь дает о себе знать сербское влияние, ведь игроков из бывшей Югославии там уже пять человек, плюс тренерский штаб. Но Вукадинович, судя по статистике, действительно качественный вингер, в последних двух сезонах в сербской Суперлиге он выбил 18 голов в 54 матчах.

Добавим, что также "Тобол" нашел резервного кипера после ухода Непогодова. Им стал российский вратарь Тимур Акмурзин.

Еркин Тапалов и Элгуджа Лобжанидзе в "Кызыл-Жар"

Перед историческим стартом в квалификации Лиги конференций "Кызыл-Жар" как никто нуждался в трансферах, и некоторые из них уже состоялись. Клуб усилил казахстанскую часть состава, подписав универсала из "Турана" Еркина Тапалова.

Также команду Али Алиева пополнил грузинский форвард Элгуджа Лобжанидзе. Нападающего такого типа в команде не было, и этот игрок определенно способен помочь "Кызыл-Жару", тем более ранее его карьера в Казахстане выглядела вполне успешной и продуктивной.

Акмаль Бахтияров и Максим Федин в "Ордабасы"

В этом сезоне у "Ордабасы" все складывается на редкость удачно. Клуб идет в лидерах, многие новички проявили себя эффективно при минимальных вложениях, лидером клуба стал собственный воспитанник.

В такой эйфории шымкентцы решили, что им под силу реанимировать карьеры двух некогда талантливых вингеров. Если Александр Седнев сможет "разбудить" Федина и Бахтиярова, то он точно станет главным фаворитом на звание лучшего тренера года. Но пока в это верится с трудом, ведь оба не забивали с игры уже очень давно (Федин с 2020 года, Бахтияров с 2018-го).

Помимо уже оформленных трансферов, "Ордабасы" близок к соглашению с полузащитником сборной Узбекистана Шохбозом Умаровым, и вот это уже действительно можно будет назвать полноценным усилением.

Павел Долгов и Денис Митрофанов в "Атырау"

"Атырау" летом расстался с бразильцем Аллефом, но даже в такой конфигурации не совсем понятно, зачем "нефтяникам" столько нападающих. Помимо двух новичков, в клубе уже есть Пьотр Гжельчак и Андрия Филиппович. Но в трансферах Долгова и Митрофанова продолжается тенденция по двум селекционным векторам.

Долгов очередной игрок из России в "Атырау" и уже третий воспитанник "Зенита" в этом клубе (есть еще Плетнев и Тарасов).

Митрофанов - игрок из системы "Кайрата". И тут все объяснимо, ведь как руководство, так и тренерский штаб "Атырау" имеет бэкграунд работы в алматинском клубе. Еще недавних кайратовцев в составе "Атырау" набралось уже шесть человек.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 15 8 3 4 33-16 27 2 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 3 Актобе 14 8 2 4 20-17 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17 10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17 11 Туран 13 3 7 3 11-12 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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