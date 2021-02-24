Упущенное поколение или игроки для сборной? Кому из молодых казахстанцев пора оправдывать авансы

В связи с отъездом большого количества казахстанских игроков в зарубежные чемпионаты вполне логично представить, что их места должны занять другие местные футболисты. Корреспондент Vesti.kz представляет список из пяти фамилий, чей потенциал давно известен, но реализовать его пока не смогли. В предстоящем сезоне им необходимо показать взрослый футбол на стабильном уровне.

Оралхан Омиртаев

22 года, нападающий

По отношению к Омиртаеву уже сложно применять термин "подающий надежды", вы удивитесь, но для Оралхана предстоящий сезон будет уже седьмым (!) на уровне КПЛ. Еще в 2018 году он забивал на уровне национальной сборной в официальном матче. Прошлый год для Омиртаева вышел неудачным, он мало играл и практически не забивал за "Тобол". Нападающему определенно необходимо выдать по-настоящему сильный и результативный сезон, поскольку все предыдущие годы его статистика шла с восприятием его возраста и, таким образом, многое прощалось. Теперь требования к нему должны быть выше, а количество результативных действий в разы больше.

Рауан Орынбасар

22 года, центральный защитник

Недавно бывший тренер "молодежки" Алмас Кулшинбаев назвал в качестве вероятного открытия будущего сезона именно Орынбасара и добавил, что в потенциале он не хуже Нуралы Алипа. В его задатках многие тренеры действительно видят игрока для сборной Казахстана, но пока Рауан никак не подтверждает это. Удивительно, у Орынбасара почти к 23 годам всего один матч на уровне КПЛ. Игроку советовали уйти в аренду из "Жетысу", где его совсем не котировал Дмитрий Огай, но защитник по неведомым причинам продолжал оставаться в Талдыкоргане и выступать в первой лиге за дублирующий состав. Если в этом году игрок не проявит себя в рамках практически нового состава "Жетысу", где уже нет высокой конкуренции и при этом есть молодой казахстанский тренер, то значит, все надежды были напрасны.

Султанбек Астанов

21 год, полузащитник

Среди новой плеяды игроков академии "Кайрата" Астанов воспринимается уже иначе, за его плечами два полноценных сезона в КПЛ. Как мы помним, он вдохновенно дебютировал в основе алматинского клуба при Алексее Шпилевском в 2019 году. Тогда он сыграл десять матчей и оформил пять результативных действий. Но в чемпионском сезоне вклад Астанова был незначительным, он являлся игроком ротации и ярко проявить себя не сумел. Судя по нынешним сборам, статус 21-летнего футболиста, видимо, остается прежним, но вот в чем парадокс: Султанбек фланговый полузащитник и как раз на эту позицию клуб активно ищет нового игрока (пока не нашел). В этом есть скрытый шанс для Астанова. Но не исключено, что он также станет дублером Дино Микановича на позиции правого защитника.

Адам Адахаджиев

22 года, центральный полузащитник

Конкурировать с Абикеном, Гуральски и Косовичем пусть и достаточно талантливому Адахаджиеву было объективно сложно. Адам являлся одним из лидеров молодежной сборной, он явно выделяется по технической части, но, исходя из оценок тренеров, ему стоит поработать в физическом плане, учитывая его позицию и общий стиль игры в чемпионате. Сейчас полузащитник "Кайрата" принял логичное решение - ушел в аренду в "Жетысу". Этот шаг должен помочь ему полноценно заиграть на взрослом уровне.

Рамазан Каримов

21 год, нападающий

К сожалению или к счастью, все идет к тому, что Каримова снова отдадут в аренду, и претендовать на место в основе "Астаны" он не будет. Форвард дебютировал за основу столичного клуба еще в 2018 году, за четыре сезона мы констатируем неутешительную статистику игрока в КПЛ: шесть матчей (из них пять - в прошлом году), один гол (забитый как раз в КПЛ-2018). Мобильность, ответственность - это, конечно, хорошо, но работа нападающего - это голы, требования к Каримову по части результативности сейчас должны быть совсем другие, независимо от того, за какой клуб он в итоге будет выступать.

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