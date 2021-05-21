Удары локтями, стычки и удаления на эмоциях. Как зарубались футболисты в матчах "Астаны" и "Кайрата"

Димаш Тулегенов

Класико - это всегда переизбыток эмоций, соперничества и накала страстей. И это вне зависимости от того, о каком жарком противостоянии мы говорим: "Бока Хуниорс" - "Ривер Плейт", "Рейнджерс" - "Селтик", "Црвена Звезда" - "Партизан", "Милан" - "Интер" или "Галатасарай" - "Фенербахче". Примерно то же самое в Казахстане в последние годы ассоциируется с матчами "Астаны" и "Кайрата". Корреспондент Vesti.kz вспомнил все удаления, которые случались в пылу неуступчивых битв на поле в играх между этими командами.

В игре 13-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана лидирующая "Астана" примет на своем поле занимающий четвертое место "Кайрат". Это будет первый матч казахстанского класико в 2021 году. Подробнее о цифрах и интересной статистике перед этой встречей можете прочитать здесь.

В отличие от вышеперечисленных дерби, матчи между "Астаной" и "Кайратом" не имеют такой богатой истории. Первые противостояния между "сине-желтыми" и "желто-черными" состоялись в 2010 году в рамках премьер-лиги.

Первые удаления произошли уже в третьем матче между этими командами. В апреле 2011 года "Кайрат" принимал "Астану" на своем поле. Матч завершился победой столичных со счетом 3:2, а команды завершили игру вдесятером. Еще в первом тайме у хозяев две желтые в течение нескольких минут получил нападающий Марко Джорджевич. Уже в концовке встречи второе предупреждение получил оборонец гостей Михаил Рожков.

Спустя три года стадион "Центральный" вновь стал свидетелем класико с двумя удалениями. Игра завершилась нулевой ничьей. В самой концовке встречи красный прямоугольник перед собой увидели два игрока "Кайрата" - Заурбек Плиев и Артур Едигарян. Первый был выдворен с поля за то, что толкнул и начал потасовку с полузащитником гостей Рохером Каньясом, а второй получил красную за слишком активные споры и лишние слова в адрес арбитра.

Сезон-2017 начался с розыгрыша Суперкубка Казахстана. "Кайрат" на родном стадионе обыграл "Астану" со счетом 2:0. Добил столичных в концовке их же воспитанник - Исламбек Куат, в 2021 году вернувшийся в "Астану". Празднование получилось столь эмоциональным, что Куат получил вторую желтую за снятие футболки. Он был удален, но вряд ли это сказалось на победном настроении Исламбека.

Спустя два года еще одно удаление произошло в другом розыгрыше Суперкубка страны. Матч вновь проходил на "Центральном" и снова завершился со счетом 2:0, только теперь в пользу "Астаны". На 84-й минуте удаление у алматинцев заработал нападающий Адеринсола Эсеола, который ударил локтем защитника "Астаны" Марина Аничича.

За всю историю 11-летнего противостояния командами было заработано шесть красных карточек. Пять удалений было показано футболистам "Кайрата" и лишь одно - игроку "Астаны".

Напомним, что встреча пройдет на стадионе "Астана Арена", в воскресенье, 23 мая. Начало - в 21:00 по столичному времени.

Фото: ФК "Кайрат"©

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