Удары с лета, выстрел со своей половины и шедевр капитана "Астаны". Выбери лучший гол КПЛ-2021

В Olimpbet-чемпионате Казахстана 2021 года было забито большое количество эффектных голов. Vesti.kz по итогам каждого тура проводили голосование среди читателей сайта, определив имена 27 авторов мячей (в одном туре их было двое). Теперь предлагаем выбрать лучшее взятие ворот казахстанского чемпионата из представленных десяти мячей. Свой голос можно отдать, перейдя по этой ссылке.

Гулжигит Алыкулов ("Кайрат")

Полузащитник из Кыргызстана отличился в матче 19-го тура, в котором "Кайрат" разгромил "Атырау" со счетом 5:0. Алыкулов отличился на 69-й минуте при счете 3:0. Вингер алматинцев без подготовки пробил издалека точно в угол ворот "нефтяников". Этот мяч набрал 41 процент голосов.

Адам Адахаджиев ("Жетысу")

Опорный полузащитник "Жетысу" поразил ворота "Акжайыка" в матче девятого тура. Адахаджиев на 73-й минуте поединка красивым обводящим ударом на исполнение в девятку сравнял счет (2:2). Правда, это не спасло его команду от поражения - уральцы победили 3:2, но нельзя не отметить красоту этого мяча. Это взятие ворот набрало 62 процента.

Шафик Тигруджа ("Каспий")

Французский легионер "Каспия" отличился красивым, результативным ударом в матче 15-го тура против "Жетысу". На 18-й минуте встречи в Талдыкоргане Тигруджа точно пробил в "девятку" метров с 30. Этот гол стал единственным и победным в этом поединке. За мяч француза свои голоса отдали 36 процентов читателей.

Юрий Бушман ("Кызыл-Жар")

Украинский латераль "Кызыл-Жара" отличился в матче 18-го тура против "Астаны". Бушман на девятой минуте пробив с лета, оформил в этой встрече второй мяч в ворота столичного клуба. В этом поединке петропавловцы победили (3:2). А украинец, как и Думан Нарзилдаев из "Кайсара", набрал в этом туре 34 процента и стал победителем голосования.

Жакып Кожамберды ("Тараз")

Игрок "Тараза" отличился в матче 17-го тура с "Тураном". Он сравнял счет, пробив с лета на 87-й минуте, и спас свой клуб от поражения. За гол Кожамберды проголосовало 32 процента читателей.

Игорь Сергеев ("Актобе"/"Тобол")

Форвард из Узбекистана, будучи еще игроком "Актобе", забил сумасшедший гол в матче четвертого тура против "Ордабасы". Сергеев отличился на 27-й минуте при счете 0:1 в пользу соперника, пробив со своей половины поля. Он удачно воспользовался тем, что вратарь шымкентцев вышел далеко из ворот. Матч завершился сверхрезультативной ничьей - 4:4. Мяч узбекистанца набрал 61 процент голосов.

Бруно Алекс ("Атырау")

Бразильский полузащитник в матче 11-го тура с "Таразом" принес победу "Атырау" после красивого удара в верхний угол. Бруно отличился на 49-й минуте. Этот мяч стал единственным во встрече. Мяч легионера "нефтяников" набрал 45 процентов голосов.

Алибек Касым ("Кызыл-Жар")

Защитник "Кызыл-Жара" отличился в матче с "Жетысу" в рамках седьмого тура. Игрок петропавловцев на 44-й минуте пробил в касание в верхний угол ворот из-за пределов штрафной. Он оформил счет 2:0. Итоговый результат встречи - 3:0 в пользу "Кызыл-Жара". Касым набрал 42 процента голосов.

Педро Эуженио ("Тараз"/"Астана")

Португальский легионер, защищая еще цвета "Тараза", оформил эффектное взятие ворот в матче третьего тура против "Кайрата". Эуженио на девятой минуте после перехвата на своем фланге стремительно преодолел половину поля соперника и, войдя в штрафную, поразил дальний угол ворот. Так португалец открыл счет. Матч завершился боевой ничьей - 2:2. Он набрал 46 процентов голосов.

Абзал Бейсебеков ("Астана")

Гол капитана "Астаны" был признан лучшим в первом туре КПЛ-2021. Бейсебеков на 54-й минуте матча с "Тураном" забил гол ударом пяткой и вывел свой клуб вперед - 2:1. В конечном итоге в этом поединке была зафиксирована ничья - 2:2. Гол Бейсебекова набрал 41 процент голосов.