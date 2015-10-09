Удаление ценою чемпионства? Как Тагыберген подвёл "Тобол" и в чём его подозревают

Один из важнейших матчей финальной части в чемпионате Казахстана между "Тоболом" и "Астаной" обернулся драматичным исходом. Костанайцы потерпели поражение (2:3), а капитан команды Асхат Тагыберген заработал удаление еще в первом тайме. Корреспондент Vesti.kz разбирается в деталях произошедшего.

Тагыберген сначала организовал гол, а потом "удалился"

"Тобол" выглядел качественно, инициативно и ярко в первой половине игры с "Астаной", а Тагыберген один из тех, кто влиял на результат. В частности, он исполнил штрафной, после которого отличился Ислам Чесноков.

Но в конце тайма случилось что-то необъяснимое. Бывший капитан сборной Казахстана в эпизоде, который вообще не предусматривал агрессии, сначала жестко сфолил, а затем кинулся за мячом прямой ногой, что угрожало здоровью полузащитника "Астаны" Ивану Башичу.

Как аргументировать это поведение? Да, принципиальный, важный матч, но команда ведёт в счёте, контролирует ситуацию, эпизод в центре поля и происходит такое. Логичная прямая красная карточка оставила "Тобол" больше чем на тайм в меньшинстве.

Сам Асхат не считает, что он пытался сыграть агрессивно:

"В моих действиях не было агрессии, скорее спортивная злость. Всё-таки это был один из чемпионских матчей. Но у меня не было намерений нанести травму сопернику. При этом понимаю, что подвёл свою команду. Я уже попросил у партнёров извинения, и они меня поддержали. Впереди важные матчи, мы будем биться до конца!", - цитирует Тагыбергена "Серый CARDINAL".

Почему это удаление Тагыбергена вызывает так много критики и вопросов

Да, Асхат довольно эмоциональный футболист, вспомните, сколько горячих диалогов у него было с болельщиками за последние годы. Но на поле Тагыберген зачастую сконцентрирован и ранее он не позволял себе такой откровенной грубости. За всю карьеру это его лишь четвертое удаление и лишь третья прямая красная карточка.

И это добавляет абсурдности произошедшего в игре. Конечно, у болельщиков других клубов КПЛ сразу же возникла теория, что Тагыберген удалился намеренно и тем самым помог "Астане". Доказать это невозможно. Но учитывая весь описанный контекст, ситуация действительно противоречивая.

"Тобол" выпал из гонки за чемпионство?

После этой игры у костанайцев 44 очка, они отстают от "Кайрата" на пять баллов при равном количестве игр, а от "Астаны" на шесть очков (у столичного клуба на игру больше).

На финише "Тоболу" осталось сыграть с "Ордабасы", "Кайсаром", "Жетысу" и "Улытау". При желании команда Нурбола Жумаскалиева может набрать максимальные 12 очков, ведь все перечисленные соперники практически лишены турнирной мотивации.

Но, не ощущается в нынешнем "Тоболе" инстинкта убийцы, есть болевые точки, по которым ударила та же "Астана". Кроме того, "Тобол" уже 4 октября сыграет финал Кубка Казахстана с "Ордабасы". Если там команда возьмёт трофей, то она может окончательно утратить концентрацию на финише сезона.

Фото: ФК "Тобол"©