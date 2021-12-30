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Удаление со скамейки, "похороны" "Астаны" и новый контракт. Как Кейлер провел сезон в "Кайрате"

Удаление со скамейки, "похороны" "Астаны" и новый контракт. Как Кейлер провел сезон в "Кайрате"
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Казахстанский защитник Сергей Кейлер продлил соглашение с "Кайратом" до конца 2022 года. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как проявил себя 27-летний футболист и что он даст алматинскому клубу.

Воспитанник "Кайрата" много раз возвращался в алматинский клуб. Кейлер ранее выступал за "Акжайык", "Окжетпес", "Кайсар" и "Кызыл-Жар". За "желто-черных" крайний защитник, также защищавший цвета юношеских сборных Казахстана, выступает с лета 2018 года.

Кейлера нельзя назвать игроком основного состава. За время последнего пришествия в "Кайрат" левый защитник так и не выиграл конкуренцию у своих одноклубников, и, судя по всему, это не тревожит футболиста. По крайней мере он за это время не предпринимал попыток покинуть клуб и закрепиться в новой команде. Всего с 2012 года воспитанник алматинцев провел за клуб 61 матч, забил два гола и сделал семь ассистов. В том числе в последнее пришествие в "Кайрат" - 41 матч, в которых забит один гол и сделано шесть результативных передач - то есть в основном сделал статистику в последние годы.

Удаление со скамейки, "похороны" "Астаны" и новый контракт. Как Кейлер провел сезон в "Кайрате". Фото 1

В сезоне-2021 Кейлер запомнился парой эпизодов. В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против израильского "Маккаби" (Хайфа) казахстанец заработал прямую красную карточку. Причем ему даже не пришлось выходить на поле. На 92-й минуте защитник "Кайрата" принял активное участие в массовой потасовке у скамейки запасных алматинцев. Другим удаленным оказался игрок гостей Мохамед Али. Израильтяне, в отличие от казахстанцев, реально остались в меньшинстве - их игрок находился в поле.

В другом случае Кейлер стал одним из героев в матче 1/2 финала Кубка Казахстана с "Астаной". Защитник "Кайрата" сделал два ассиста в поединке в Нур-Султане. Удачливость защитника алматинцев привела к голам Хосе Канте и Артура Шушеначева. "Желто-черные" выиграли поединок со счетом 3:0.

Безусловно, Кейлер является качественным и, наверное, одним из самых недооцененных игроков. По меркам КПЛ он вполне конкурентоспособен и квалифицирован. Вероятно, его эпизодическая роль связана с более очевидным статусом игроков "Кайрата", выступающих на этой же позиции.

То, что за последнее время новость о продлении соглашения с Кейлером стала первой официальной выпущенной "Кайратом", дает определенные авансы этому игроку. Пока алматинцы отмалчиваются относительно всех слухов и массива информации вокруг себя, порождая еще больше противоречий.

Возможно, переподписание контракта с Кейлером взаимосвязано с новостями об уходе Гафуржана Суюмбаева и Яна Вороговского. Пока рано рассуждать о трансферных итогах "Кайрата".

Фото: ФК "Кайрат"©

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Кубок РК по футболу Лига чемпионов Вороговский Ян Астана ФК

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