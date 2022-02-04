Участник Лиги чемпионов от Казахстана опубликовал состав с новичками на второй УТС

Футбольный клуб "Тобол" представил список игроков, приглашенных на второй сбор в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В него попали бывшие представители "Астаны" - защитник Жарко Томашевич и вратарь Дмитрий Непогодов, а также экс-форвард "Жетысу" Айбар Жаксылыков и Владислав Васильев, выступавший в последние сезоны в Беларуси и Узбекистане.
Состав "Тобола" на УТС:
вратари: Александр Мокин, Дмитрий Непогодов, Султан Бусурманов;
защитники: Роман Асранкулов, Сергей Малый, Александр Марочкин, Дмитрий Мирошниченко, Багдат Каиров, Жарко Томашевич, Алекса Аманович;
полузащитники: Серикжан Мужиков, Асхат Тагыберген, Самат Жарынбетов, Душан Йованчич, Данияр Семченков, Зоран Тошич, Рубен Бриджидо, Вячеслав Кульпеисов, Владислав Васильев, Жаслан Жумашев;
нападающие: Игорь Сергеев, Айбар Жаксылыков.
Отметим, что "Тобол" стал победителем КПЛ сезона 2021 года, что дает право костанайцам выступить в квалификации Лиги чемпионов.
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