Участник еврокубков потерпел поражение и приблизился к зоне вылета из КПЛ

"Аксу" одержал домашнюю победу над "Кызыл-Жаром" в матче 16-го тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Павлодаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором гола на 87-й минуте стал Дамир Марат.
Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Одержав победу, "Аксу" поднялся на десятое место в турнирной таблице, а "Кызыл-Жар" опустился на 12-е, подойдя вплотную к зоне вылета. На первое же место ранее вышла "Астана".
Напомним, что клуб из Петропавловска сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций против хорватского "Осиека". Матчи пройдут 21 и 28 июля.
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