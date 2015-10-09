Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Участник еврокубков из Казахстана объявил о контракте с бомбардиром

Семейский "Елимай" объявил о продлении контракта с тоголезским нападающим Фессу Плаккой, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

31-летний форвард перешёл в "Елимай" в феврале 2025 года из южнокорейского клуба "Чоннам Дрэгонс". В сезоне-2025 он провёл 27 матчей, забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи, став лучшим бомбардиром команды.

Плакка известен по выступлениям за швейцарский "Серветт", бельгийские "Беерсхот" и "Льерс", белорусский "Шахтёр Солигорск". Также на его счету 34 матча и 9 голов за сборную Того.

По итогам сезона-2025 "Елимай" набрал 48 очков и финишировал четвертым в КПЛ, впервые в своей истории завоевав путевку в квалификацию Лиги конференций.


