"У нас потолок зарплат, поэтому все уезжают". Белорусский журналист - о новичке "Астаны", тренере "Ордабасы" и сборной Казахстана

Почему Макс Эбонг лучший футболист Беларуси, каковы сильные качества новичка "Астаны" Артема Рахманова и что ждет сборную Казахстана в Лиге наций-2022/23. На эти и другие вопросы в интервью корреспонденту Vesti.kz ответил известный журналист из Беларуси Николай Ходасевич.

- Николай, вы назвали Макса Эбонга лучшим белорусским игроком, при этом амбиции его клуба с каждым годом снижаются. На данный момент есть ли спрос на Эбонга со стороны зарубежных клубов, и как вы думаете, комфортно ли ему играть в Казахстане?

- Действительно, я назвал Эбонга лучшим белорусским игроком по итогам 2021 года, но это достаточно условно, потому что на протяжении последних 5-6 лет в Беларуси сложно выбирать лучшего игрока, который выступал бы в топ-клубе или европейском чемпионате - выбор невелик.

Если анализировать, Виталий Лисакович в основном выходил на замену в московском "Локомотиве", Илья Шкурин не всегда играл в киевском "Динамо", а вот Макс Эбонг здесь выделялся - он был игроком основы в "Астане", которая вела борьбу за чемпионство. На этом наши видные легионеры заканчиваются и остаются только те, кто выступает в белорусском чемпионате, но я немного скептически отношусь к уровню нашей лиги в последние годы.

Эбонг действительно талантливый футболист, у него рисуется неплохое будущее - оно может быть связано как с топ-клубами чемпионата Казахстана, так и с переездом в европейский чемпионат. Он достаточно молод, есть данные, характер - хотя я лично не знаком, но он по потенциалу мог бы заиграть в клубах Бельгии, Дании, Швеции. Допускаю, и в более статусных европейских лигах. Но пока я вижу в нем больше перспектив, нежели в Лисаковиче и Шкурине.

- В "Астану" перешел защитник Артем Рахманов. Не могли бы подробнее рассказать о нем, в чем его сильные и слабые стороны? Почему он лишь недавно (хотя ему 31 год) был заигран за сборную Беларуси?

- По поводу сборной Беларуси - там в последние годы происходят самые разные эксперименты, трансформации, достаточно тяжело логически объяснить, как туда приглашаются игроки. Около 60 игроков было прокручено в сборной за последние пару лет. Какой-либо закономерности в формировании состава не вижу и даже не пытаюсь уже искать смысл.

Рахманов был вызван в ситуации, когда было много травм у тех игроков, которые вызывались ранее, а другие кандидаты давно списаны. И вот появились такие игроки за 30 лет, как Рахманов, Юденков, Садовничий (он, кстати, тоже играл в Казахстане). В какой-то степени их вызов - это стечение обстоятельств.

Если говорить о качествах Артема, это игровой опыт прежде всего, плюс он как личность производит положительное впечатление. По игровым качествам - дисциплина, выбор позиции и, вероятно, умение играть в схеме с тремя центральными защитниками, для него это наиболее оптимальное сочетание. Сужу по матчам брестского "Руха" прежде всего. Негативные стороны не хотелось бы описывать, просто пожелаю Артему удачи.

- "Ордабасы" с высокой вероятностью покинет Александр Седнев. Вернется ли он в Беларусь или снова попробует трудоустроиться в чемпионате Казахстана?

- Александр Седнев хорошо знаком с чемпионатом Казахстана, его сильные стороны уже оценили там. Думаю, он попробует остаться в Казахстане, поскольку в Беларуси нет команд, которые подошли бы Седневу. В белорусском футболе период реформ, одна из них крайне болезненно отражается на клубах, формировании составов - введен потолок зарплат для тренеров и футболистов. Для игроков потолок - 16 тысяч белорусских рублей (это около 6 тысяч долларов), причем это для тех, кто отыграл не менее 50 процентов матчей за сборную Беларуси за последние два года, плюс три легионера могут столько получать. Для всех остальных зарплаты не более восьми тысяч белорусских рублей, а общекомандный потолок по зарплатам на месяц составляет не более 150 тысяч белорусских рублей. Это, безусловно, непривлекательно для тех, кто соответствует уровню, чтобы зарабатывать больше. Поэтому сейчас уезжают практически все. Так что с этих позиций вряд ли Александру Седневу захочется собирать команду по сусекам при таких скромных условиях. Да и если упоминалась персона тренера, то только как вариант для БАТЭ, но там уже определились с новым главным тренером.

- Была информация, что Денис Поляков перейдет из "Кайрата" в "Астану". Это очередной факт того, что качественные белорусские футболисты предпочитают играть в чемпионате Казахстана из-за более высокого финансирования?

- Да. Разговор про возвращение в чемпионат Беларуси не ведется, на данный момент есть три-четыре команды, которые могут ставить перед собой задачи. Но даже у них есть свои трудности. Не исключено, что финансовые проблемы будут у солигорского "Шахтера" из-за европейских санкций против основного спонсора - "Беларуськалия". Пока не совсем понятна ситуация с комплектованием у минского "Динамо". БАТЭ больше теряет в межсезонье, нежели кого-то готов подписать. В общем, на данный момент возвращаться просто некуда.

- Если Казахстан останется в дивизионе С Лиги наций, то ему предстоит сыграть с Беларусью в одной группе. Как вы оцениваете нынешнее соотношение сил между этими командами? И как вы считаете, есть ли шансы у Казахстана или Беларуси опередить фаворита группы - сборную Словакии?

- Казахстану и Беларуси обыграть сборную Словакии будет проблематично - я в это, откровенно говоря, не верю, исходя из последних результатов, которые показали обе сборные. На этот цикл Лиги наций можно заходить как на турнир, где кто-то попробует удивить, набрать максимальное количество очков. В июне будет очень плотный календарь игр Лиги наций - такой график будет сложно выдержать сборной Беларуси.

Что касается потенциального противостояния сборных Беларуси и Казахстана - это две сопоставимые команды по классу, развитию, ожидаются плотные матчи, где все может решить одна ошибка. За полгода до этих встреч фаворита выделять я бы не стал, дождемся матчей.