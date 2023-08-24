Не тянут? Почему игроки "Кайрата" не вызываются в сборную Казахстана

"Кайрат" второй год подряд делает ставку на казахстанских игроков, но пока это глобально не отражается на сборной Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему представители алматинского клуба не востребованы Магомедом Адиевым.

На ближайшие матчи в сентябре в итоговую заявку сборной попал лишь один игрок "Кайрата" - это Вячеслав Швырев. Количество приглашаемых кайратовцев всегда варьируется, но одно остается неизменным - в сборной нет ни одного игрока алматинского клуба, кто являлся бы постоянной единицей в обойме.

В связи с этим вопрос, это исключительно выбор Адиева или игроки "Кайрата" объективно проигрывают конкуренцию?

Главный недостаток кайратовцев на сегодня - отсутствие международного опыта и молодость. Большинство казахстанцев практически не играли в еврокубках.

Но есть и другие индивидуальные случаи, тут Адиев просто выбирает по своему видению. Например, Артур Шушеначев уже состоявшийся игрок, ему 25 лет, он не только выступал, но и забивал в тех же еврокубках, однако в сборной его нет. Но справедливости ради, история со сборной у Артура перманентно идет тяжело. Ему предоставляли шансы как Адиев, так и прежний тренер сборной Талгат Байсуфинов, однако своего ключевого, яркого момента он не поймал, как это сделали Максим Самородов или Эльхан Астанов. Поэтому тут Адиева понять можно, ведь на том же уровне есть и другие нападающие, как Рамазан Каримов или Иван Свиридов.

Отдельно смотрится и случай с Еркебуланом Сейдахметом. Он мотивирован, играет постоянно, но такое ощущение, что свою уникальность он как будто растерял. То есть, с точки зрения обороны на правом фланге он проигрывает, как Михаилу Габышеву, так и Льву Скворцову, а в плане атаки он не показывает в "Кайрате" высокой продуктивности.

Наконец, молодое поколение - Данил Устименко, Лев Кургин, Адилет Садыбеков. Все они кандидаты в сборную, но абсолютно объективно каждый из них проигрывает конкуренцию даже не первым, а вторым/третьим номерам на своих позициях в команде Адиева. Хотя в потенциале каждый из них способен играть в сборной. Устименко по своим качествам самый современный вратарь в стране, но надо прибавить в стабильности и классе. Кургина отмечал сам Адиев и он очень схож по характеристикам с Вороговским, но опять же, не хватает стабильности и ярких хайлатов (например, как у Асранкулова из "Тобола"). Садыбеков, увы, не прибавил после яркого старта в прошлом году, но у него есть уникальные качества для казахстанского опорника - он не боится играть под давлением и обладает качественной передачей. Только вот проблема в том, что Адилет не развивает эти скиллы до уровня сборной.

Второй раз подряд Адиев вызвал Швырева и пока тренер его исключительно хвалит. Но так или иначе, роль Славы в сборной эпизодическая и на сегодня он не сыграл ни одного матча.

Подытоживая, нет ничего страшного в том, что воспитанники "Кайрата" и сборная Казахстана пока не сошлись в одной точке. Ребята в стадии развития, а сборная идет за своими (очень амбициозными и ответственными) целями. Через несколько лет они могут занять место в основе, как это однажды сделали другие экс-кайратовцы - Нуралы Алип, Ян Вороговский и Рамазан Оразов.

Фото: ФК "Кайрат"©, КФФ©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48 2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40 3 Астана 19 12 4 3 24-15 40 4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33 5 Кайрат 20 9 5 6 36-29 32 6 Тобол 18 8 3 7 20-24 27 7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27 8 Кайсар 20 7 4 9 23-24 25 9 Жетысу 20 7 3 10 19-28 24 10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23 11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17 12 Мактаарал 18 4 3 11 18-25 15 13 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15 14 Каспий 20 3 5 12 21-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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