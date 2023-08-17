Турецкий клуб всерьез заинтересовался Максимом Самородовым

Клуб турецкой суперлиги "Ризеспор" рассчитывает подписать контракт с лидером "Актобе" и сборной Казахстана Максимом Самородовым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб из города Ризе уже вышел на представителя игрока и выразил заинтересованность в его кандидатуре.

В текущем сезоне в составе "Актобе" во всех турнирах 21-летний Самородов забил шесть голов и сделал пять ассистов. Также в его активе гол в ворота сборной Словении в рамках квалификации Евро-2024.

Ранее стало известно об интересе к Самородову со стороны российских клубов "Пари НН" и "Оренбург".

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