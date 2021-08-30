"Туран" усилился полузащитником "Шахтера"

25-летний полузащитник "Шахтера" Павел Кривенцев перешел в "Туран". Воспитанник академии "Кайрата" стал одним из двух новичков туркестанской команды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Футболист выступал за карагандинский клуб с сезона-2020. В текущей кампании Кривенцев провел 11 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.

По сведениям источника, другим новобранцем туркестанской команды стал 26-летний нападающий Бекжан Абдрахман, ранее выступавший в составе "Кырана".

Ранее Кривенцев защищал цвета родного "Кайрата", с которым стал обладателем Кубка страны в 2018 году, а также играл за петропавловский "Кызыл-Жар", в составе которого становился победителем Первой лиги-2019.

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