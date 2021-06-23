"Туран" упустил победу над "Таразом" в матче КПЛ

В Таразе состоялся матч 17-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана, в котором одноименная команда принимала "Туран" из Туркестана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 1:1.
Автором первого гола стал нападающий гостей Темирлан Амиров, забивший на 71-й минуте. "Тараз" же от поражения спас Жакып Кожамберды, сравнявший на 87-й.
Подробнее со статистикой можно ознакомиться здесь.
"Туран" поднялся на 11-е место КПЛ, а "Тараз" - на девятое.
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