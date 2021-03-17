Целовал эмблему "Кайрата" и ругал судей из-за поражения. Чем запомнился Куат в матчах против "Астаны"

Переход Исламбека Куата в "Астану" наделал много шума. Прежде всего из-за его бэкграунда в "Кайрате" и особого отношения к столичному клубу, воспитанником которого является Куат. Корреспондент Vesti.kz вспомнил наиболее резонансные поступки футболиста в матчах между "Астаной" и алматинским клубом.

Куат в 2014 году пополнил состав "Кайрата", и в матчах с "Астаной" подтверждал свои слова о принципиальном настрое на этого соперника. Он эмоционально праздновал все голы, забитые в ворота столичного клуба.

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В Суперкубке Казахстана-2017 воспитанник "Астаны", поставив победную точку, отметил взятие ворот с болельщиками, а также получил вторую желтую карточку и был удален.

В 2016 году он также установил победный результат с "Астаной" - 2:0, а после гола продемонстрировал преданность "Кайрату". Повторится ли такое в столичном клубе?

Гол на "Астана Арене", забитый им в 2017 году, также был отпразднован эмоционально, пробежкой вдоль трибун и объятиями со скамейкой запасных "Кайрата".

Целование эмблемы продолжилось и в 2018 году. Тогда Куат поразил ворота "Астаны" в алматинском матче.

В неудачных играх с "Астаной" Куат проявлял искреннее возмущение. Так было в сезоне-2019.

Кроме того, воспитанник "Астаны" стал своим среди фанатов "желто-черных". Было это, правда, не в матче с "Астаной". В 2016 он "шизил" на домашней игре с "Ордабасы" вместе с "Алма-Атинец Ultras А-А".

По итогам боления на 51-м секторе Куат был оштрафован на 300 тысяч тенге и дисквалифицирован на две игры, а "Кайрат" подвергся штрафу в размере 500 тысяч. Причиной этого стал инцидент между футболистом и сотрудниками правоохранительных органов.

По окончании матча Куат прорвался через оцепление, чтобы присоединится к команде, и едва не был задержан полицией. Это было расценено как неподобающее поведение, способное спровоцировать зрителей. Будет ли после такого Куат также близок к фанатам "Астаны"?

Впрочем, нельзя не сказать, что Куат не отстаивал честь "Астаны" в матчах с "Кайратом". В сезоне-2013 он, еще будучи игроком столичного клуба, принимал участие в потасовке с игроками алматинской команды.

В 2015 году Куат, комментируя возможное возвращение в "Астану", говорил, что в этом нет смысла. Накануне в первом интервью в качестве игрока столичного клуба, он отметил, что рад возвращению.

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Напомним, Куат покинул "Кайрат" в конце 2019-го года. После этого 27-летний футболист выступал за "Оренбург" и подмосковные "Химки".

Фото: ФК "Кайрат"©

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