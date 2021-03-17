"Тебя тут никто и не ждал". Как болельщики отреагировали на переход Исламбека Куата в "Астану"

Переход Исламбека Куата в "Астану" вызвал бурную реакцию как среди болельщиков столичного клуба, так и среди поклонников "Кайрата", за который казахстанец выступал долгое время. Более подробно об этом рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Причиной негодования столичных фанатов стало вот это. Куат, являющийся воспитанником "Астаны", долгое время играл за "Кайрат" - принципиального соперника своего старого-нового клуба - и позволил себе такое высказывание: "Астана" для меня принципиальный соперник. На них я настраиваюсь по-особенному. Мне не давали играть в родном клубе, я сидел на трибуне, когда другие выходили на поле и представляли мой город. А в "Кайрате" мне этот шанс дали, поверили в меня. И всем, что имею сейчас, я обязан именно алматинской команде. "Астана" мне ничего не дала, но сейчас зовут назад. Какой смысл мне возвращаться?" - так Исламбек описывал свое отношение к "Астане" в ноябре 2015 года.

Красноречивый комментарий под этим материалом:

Zhum:

"Астана" и Куат - это противоположности. У него отношение к столичному клубу на уровне ненависти. Это каким надо быть, чтобы так относиться к своему пусть и бывшему клубу. Не давали играть, значит, не заслужил. А сейчас кто, что? "Физики" почти нет, не успевая за противником, грубо сбивает. Коллекционер желтых и красных карточек. Кому такой нужен в КПЛ? Вряд ли какой дурак найдется, что предложит ему портить статистику клуба...

А вот как поклонники футбола отреагировали на неофициальную новость о его переходе:

Zhum:

Удачи Куату. Ему бы "физику", скорость подтянуть, нервы успокоить, цены не было бы. Ну, хорошо хоть нашел место. Главное, чтобы алматинские и астанинские болельщики не свистели...

loko:

А говорил, что нигде кроме "Кайрата" в РК и уж точно не в "Астане". Но понимаю, обстоятельства.

Нан Ұрсын:

Неисповедимы пути Господни. Солдат оказался в тупиковой ситуации, когда для продолжения карьеры пришлось выбрать "колодец", в который однажды едва не плюнул.

В соцсетях "Астаны" тоже неспокойно:

Самые мягкие комментарии под официальной новостью о его переходе выглядят так:

"Мы его простим, если извинится публично за свои сказанные слова!"

"Напомнить, как хаял клуб, материл игроков и болельщиков? Маска не жмет? Осталось поплакать от гордости, что играешь за ФК "Астану".

"Некрасиво поступил".

"Он же хаял постоянно клуб, ныл всегда, когда за "Кайрат" играл".

"Еще один мой "любимый" игрок, вернулся блудный сын, порадуй нас забитыми голами в ворота своего любимого клуба, чью эмблему ты целовал".

Его первое интервью в статусе игрока "Астаны" вызвало не меньший резонанс среди столичных фанатов:

"Серьезно, человек, который факи в сторону фанатов показывал, рад вернуться. Браво, просто слов нет".

"Тебя тут никто и не ждал".

"Дома весит эмблема "Кайрата", целовал ромбик, кричал, что "Астана" подкупила судью, показывал непристойные жесты в сторону фан-зоны "Астаны", а теперь рад вернуться домой".

"Где-то я читал, что ты не вернешься никогда в "Астану".

Между тем, фанатские группировки "Астаны" Old Boys и "12 ИГРОК" объявили на своих страницах в Instagram о встрече с футболистом:

"Встретились с Исламбеком, все вопросы решены! Добро пожаловать домой!"

"Олдбойзы, в количестве 9, вы там нашего Исламбека не обижайте. Парень он искренний, старательный и как игрок вырос именно в "Кайрате", в "Астане" сидел на лавке. Насчет "добро пожаловать домой", так он домой в РК и приехал. А судьба спортивная у игроков такова, что неизвестно, в каком клубе будут на следующий сезон. Но Куату желаю постоянства. "Астану" поздравляю, теперь Солдат с вами. Он может постоять не только за себя, но и за команду".

Отклик алматинских болельщиков получился разным. Вот полярные реакции от двух страниц в Instagram.

И пожелания успехов в "Астане".

Комментарии тоже получились разными:

"А почему его "солдатом" называют? Теперь-то он "дезертир" получается, некрасиво получается, "Кайрат" его слил, а ему еще играть-то нужно, зарабатывать, семью кормить, да и срок карьеры у футболиста-то короткий".

"Ребята, давайте примем это адекватно. Во-первых, он был безработный, а кушать нужно. И потом "Астане" хана! Будет лидером по желтым и красным карточкам!"

"В Алматы больше чтобы твоей ноги не было".

"Наш тайный агент".

"Да хорош его гнобить! Он все-таки воспитанник столичной команды. "Кайрат" его бы обратно не взял. Действительно, семью надо кормить".

Напомним, Куат с 2014 года выступал за "Кайрат", который покинул в конце 2019-го. После этого 27-летний футболист выступал за "Оренбург" и подмосковные "Химки".

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