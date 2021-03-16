Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021 Важная новость по конкурсам!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Счастлив вернуться домой". Исламбек Куат - о контракте с "Астаной", перезагрузке карьеры и игре за сборную Казахстана

Он рассказал, почему оказался в родном клубе.

"Счастлив вернуться домой". Исламбек Куат - о контракте с "Астаной", перезагрузке карьеры и игре за сборную Казахстана
Исламбек Куат. Фото: ФК "Химки"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
1

28-летний полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат выразил надежду, что возвращение в "Астану" поможет ему перезагрузить карьеру, сообщается на сайте клуба. Комментируя подписание контракта, он отметил, что хочет также вернуться в сборную Казахстана.

Напомним, официально о подписании футболиста столичный клуб объявил сегодня. 

- Счастлив вернуться домой! Я являюсь воспитанником "Астаны", здесь начинал карьеру, уверен, что именно возвращение в родной город поможет мне перезагрузить карьеру, - сказал Куат. 

- Что стало главным фактором в принятии решения о возвращении в "Астану"?

- Главным в выборе стало то, что во мне заинтересовано руководство и главный тренер. Андрей Валерьевич в личном разговоре сказал, что на меня рассчитывает, а сейчас для меня это очень важно, так как я не играл в последнее время, хочу быть полезным команде и вернуться в сборную Казахстана.

Напомним, что в нынешнем сезоне Куат провел шесть матчей за "Химки" из чемпионата России. За "Астану" в свое время он сыграл 24 матча.  Последним его клубом в КПЛ был "Кайрат". Также выступал за "Актобе", "Окжетпес" и российский "Оренбург". Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

"Астана" мне ничего не дала". Вернется ли Исламбек Куат в столицу после карьеры в "Кайрате"?

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Куат Исламбек Кайрат ФК Астана ФК Футбольные трансферы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
20:42
Футбол

Многочисленный "Жетысу", перспективный "Шахтер", возрастной "Тобол". Сколько казахстанцев сыграло в первом туре сезона
Сегодня
18:57
Футбол

"Счастлив вернуться домой". Исламбек Куат - о контракте с "Астаной", перезагрузке карьеры и игре за сборную Казахстана
Сегодня
17:46
Футбол

"Астана" объявила о возвращении Исламбека Куата
Сегодня
17:36
Футбол

Шесть футболистов "Ордабасы" вызваны в сборную Казахстана на матчи с Францией и Украиной
Сегодня
17:03
Футбол

В сборной Казахстана новичок - футболист из "Фенербахче": родился в Шымкенте, но уехал в Турцию, где тренер кормит с ложечки
Сегодня
16:03
Футбол

"Кайрат" дозаявил экс-форварда "Легии" и Сейдахмета
Сегодня
15:30
Футбол

В "Конкурс прогнозов" и "Дрим тим" добавлен второй тур КПЛ, но есть важная новость!
Сегодня
15:06
Футбол

Доверие Байсуфинова, характер лидера, успешный старт сезона. Почему Нургалиева вернули в сборную Казахстана
Сегодня
14:04
Футбол

Лидеры "Астаны" Барсегян и Томасов получили травмы
Сегодня
10:45
Футбол

В раздевалке "Астаны" произошел конфликт после матча на водяном стадионе
Сегодня
10:14
Футбол

Забракованный "Астаной" футболист вызван в сборную Казахстана на матчи отбора на ЧМ-2022
Сегодня
08:31
Футбол

"Все вопросы к КФФ". Судья - о скандальном эпизоде после матча "Атырау" - "Шахтер"
Сегодня
07:29
Футбол

Футболист "Ордабасы" впервые получил вызов в сборную Казахстана
Вчера
22:40
Футбол

"Старт чемпионата получился скомканным". Лучший игрок Казахстана-2002 оценил начало КПЛ-2021
Вчера
21:39
Футбол

"Результат в Туркестане порадовал, но матч надо было переносить". Казахстанский эксперт оценил игры первого тура КПЛ-2021
Вчера
19:02
Футбол

"Астана" подписала контракт с Исламбеком Куатом
Вчера
18:15
Футбол

Жоао Пауло и его конкуренты, или кто будет претендовать на звание самого меткого "снайпера" нового сезона КПЛ
Вчера
17:08
Футбол

Скандал в Туркестане, конфликт в Атырау и волевой "Тараз". Анархия в первом туре чемпионата Казахстана
Вчера
16:03
Футбол

Выстрел Тагыбергена, удар игрока "Тараза" и шедевр Бейсебекова. Выбери лучший гол первого тура КПЛ-2021
Вчера
14:23
Футбол

Футболист "Жетысу" получил тяжелую травму в матче с "Кайратом" и выбыл на длительный срок
Вчера
13:57
Футбол

"Актобе" следующий матч КПЛ проведет в Алматы
Вчера
13:10
Футбол

Гулжигит Алыкулов из "Кайрата" обошел форварда "Зенита" и стал лучшим футболистом недели в Азии
Вчера
12:32
Футбол

Кто выше - "Астана" или "Кайрат"? Опубликован новый клубный рейтинг УЕФА
Вчера
11:39
Футбол

Участник еврокубков от Казахстана объявил о трансфере нового футболиста
Вчера
11:23
Футбол

Еще один клуб из КПЛ нацелился на футболиста сборной Казахстана
Вчера
08:08
Футбол

Легионер клуба КПЛ высказался о камбэке со счета 0:2 на старте сезона-2021
Вчера
07:47
Футбол

"Нужна концентрация до последней минуты". Тренер "Тобола" - о недостатках и победе в первом туре КПЛ
14 марта
23:04
Футбол

Полузащитник "Астаны" Марин Томасов забил 40-й гол в КПЛ
14 марта
21:11
Футбол

Форвард "Кайрата" впервые вызван в сборную Казахстана
14 марта
20:28
Футбол

Мокин и Тагыберген получили награды за прошлый сезон КПЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика