"Астана" объявила о возвращении Исламбека Куата

ФК "Астана" на своем сайте официально объявил о возвращении полузащитника сборной Казахстана Исламбека Куата, передают Vesti.kz.

Он является воспитанником столичного клуба и уже присоединился к нему в Нур-Султане.

Напомним, что в нынешнем сезоне Куат провел за "Химки" из чемпионата России шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями и заработав одну желтую карточку. Последним его клубом в КПЛ был "Кайрат". За "Астану" в свое время он провел 24 матча. Также выступал за "Актобе", "Окжетпес" и российский "Оренбург".

В составе сборной Казахстана провел 40 матчей, в которых отличился пятью голами.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне