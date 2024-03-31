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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Тренера уволили из клуба после жалобы акиму

Тренера уволили из клуба после жалобы акиму
©ФК "Жетысу"

Футбольный клуб "Жетысу" из Талдыкоргана покинул ассистент главного тренера Кайрата Нурдаулетова, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, Виктор Ковалев, работавший у него помощником, еще в межсезонье "зарубил" одного паренька, не взяв его в команду.

Игрок этот, судя по отзывам, весьма посредственный, но, как оказалось, имеет плотную крышу в местном акимате. Серьезный агашка воспринял действия Ковалева как личную обиду, нажаловался акиму. Буквально на днях глава региона публично освободил ассистента главного тренера "Жетысу".

Напомним, игровая карьера Ковалева прошла в "Жетысу", "Актобе", "Ордабасы" и "Алма-Ате".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 2 2 0 0 6-2 6
2 Астана 2 2 0 0 4-0 6
3 Ордабасы 2 1 1 0 6-1 4
4 Кайрат 2 1 1 0 2-1 4
5 Туран 3 1 1 1 2-2 4
6 Кызылжар 2 1 0 1 4-2 3
7 Актобе 1 1 0 0 3-1 3
8 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
9 Женис 2 1 0 1 1-2 3
10 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
11 Елимай 2 0 1 1 2-4 1
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
КПЛ Жетысу ФК Футбол

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