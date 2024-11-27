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"Тренер, вратарь сборной и легионер". Кто покинет "Актобе" в межсезонье?

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"Тренер, вратарь сборной и легионер". Кто покинет "Актобе" в межсезонье? ©ФК "Актобе"

Появилась информация об уходе из футбольного клуба "Актобе" некоторых игроков в текущее межсезонье, передают Vesti.kz.

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Появилась информация об уходе из футбольного клуба "Актобе" некоторых игроков в текущее межсезонье, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, "Актобе" покинет эквадорский полузащитник Хосе Севальос.

Также отмечается со ссылкой на другие источники, что "красно-белые" расстанутся с вратарем сборной Казахстана Игорем Шацким и тренером по вратарям Валерием Ситало.

Севальос провел за актюбинцев 25 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

Шацкий сыграл 28 матчей и пропустил 32 мяча.

"Актобе" начинал минувший сезон под руководством российского специалиста Дмитрия Парфенова, которого в ходе чемпионата сменил украинец Игорь Леонов, с последним продлили контракт на следующий сезон.

"Красно-белые" финишировали на третьем месте в КПЛ-2024.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Межсезонье в КПЛ КПЛ Актобе ФК Футбол

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