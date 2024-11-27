"Тренер, вратарь сборной и легионер". Кто покинет "Актобе" в межсезонье?

Появилась информация об уходе из футбольного клуба "Актобе" некоторых игроков в текущее межсезонье, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, "Актобе" покинет эквадорский полузащитник Хосе Севальос.

Также отмечается со ссылкой на другие источники, что "красно-белые" расстанутся с вратарем сборной Казахстана Игорем Шацким и тренером по вратарям Валерием Ситало.

Севальос провел за актюбинцев 25 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

Шацкий сыграл 28 матчей и пропустил 32 мяча.

"Актобе" начинал минувший сезон под руководством российского специалиста Дмитрия Парфенова, которого в ходе чемпионата сменил украинец Игорь Леонов, с последним продлили контракт на следующий сезон.

"Красно-белые" финишировали на третьем месте в КПЛ-2024.