"Тренер, вратарь сборной и легионер". Кто покинет "Актобе" в межсезонье?
Появилась информация об уходе из футбольного клуба "Актобе" некоторых игроков в текущее межсезонье, передают Vesti.kz.
Появилась информация об уходе из футбольного клуба "Актобе" некоторых игроков в текущее межсезонье, передают Vesti.kz.
По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, "Актобе" покинет эквадорский полузащитник Хосе Севальос.
Также отмечается со ссылкой на другие источники, что "красно-белые" расстанутся с вратарем сборной Казахстана Игорем Шацким и тренером по вратарям Валерием Ситало.
Севальос провел за актюбинцев 25 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 ассист.
Шацкий сыграл 28 матчей и пропустил 32 мяча.
"Актобе" начинал минувший сезон под руководством российского специалиста Дмитрия Парфенова, которого в ходе чемпионата сменил украинец Игорь Леонов, с последним продлили контракт на следующий сезон.
"Красно-белые" финишировали на третьем месте в КПЛ-2024.
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