Тренер "Тараза" нашел объяснение поражению в матче с "Кайратом"

Главный тренер "Тараза" Вардан Минасян поделился своим мнением с пресс-службой клуба о прошедшем матче с "Кайратом" в рамках 15-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Таразе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

- Вардан Размикович, что не получилось в матче, на что был расчет?

- Для меня "Кайрат" - это самая сильная и сбалансированная команда чемпионата. И для того, чтобы добиться с ней положительного результата, надо играть цельно с первой до последней минуты, стараться в защите играть безошибочно и быть максимально эффективными в атаке. Нам этого сделать не удалось.

- Можно ли сказать, что кайратовцы прикрыли главные угрозы от игроков "Тараза"?

- На самом деле мы сами провалили первые 20 минут игры, во второй части первого тайма выглядели лучше, могли забить.

То, что мне понравилось во втором тайме, мы показали характер, начали создавать хорошее давление, создали достаточно моментов. Но пропустили нелепый гол из-за индивидуальной ошибки. Для меня очень важно видеть, что команда не опускает руки и борется до конца. В матче я это увидел.

- Впереди соперники проще, очки будут?

- Я не делю соперников на сложных и простых. Со всеми нужно и можно играть.

- Изменилась ли задача команды на сезон в свете последних результатов?

- У нас задачи не изменились. Необходимо прогрессировать индивидуально, улучшить командные действия, играть агрессивно, уверенно, показать хорошие эмоции. И самое главное, на каждую игру выходить с мыслями о победе.

- В связи с непростой ситуацией в чемпионате какие задачи будете ставить на кубковые матчи?

- То же самое касается и Кубка - думать в каждом матче о победе!

В следующем туре, 18 июня, "Тараз" в гостях сыграет с "Шахтером", а "Кайрат" на следующий день на выезде встретится с "Тураном".

Турнирная таблица КПЛ-2021

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