Тренер "Астаны" назвал причину потери очков в матче с "Окжетпесом"

Наставник "Астаны" Григорий Бабаян подвел итоги матча девятого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) против "Окжетпеса". Его подопечные не сумели справиться с соперником, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч с синегорцами был для столичных гостевым, но только формально, так как он фактически проводился на "Астана Арене". Игра завершилась безголевой ничьей - 0:0.
- Очень тяжело начали первый тайм. Понятно, что мы усложнили себе график с этими переносами игр. Но мы сами выбрали этот путь. Во втором тайме мы создали большое количество моментов, где должны были дожимать, были и штанга, и перекладина. Нас подвела реализация. Нужно отдать должное "Окжетпесу". Жаль, конечно, не хотелось терять два очка.
- Выпадал из игры Дембо Дарбо...
- Аймбетов в каждой игре играл, забивал, но он не может играть постоянно. Дарбо нужно давать игровое время, чтобы дать ему уверенность, поддержать его.
- Впереди важный матч. Сегодня было видно, что не хватает плеймейкера. Почему не дали сыграть Дарабаеву?
- Во-первых, Дарабаев - не плеймейкер, он играет в опорной зоне. Во-вторых, каждый матч для нас важен. В-третьих, если бы мы свои моменты реализовали, то таких вопросов от вас бы не было.
Ввиду этого результата "Астана" не смогла вернуть себе первое место. С турнирной таблицей КПЛ-2023 можете ознакомиться ниже.
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