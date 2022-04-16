Тренер "Астаны" нашел объяснение сенсационному поражению

Главный тренер "Астаны" Срджан Благоевич прокомментировал матч с "Акжайыком" в рамках шестого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Уральске и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

"Поздравляю "Акжайык" с победой, она заслуженная. У соперника был план, которого они придерживались, и им это удалось. Мы же разочарованы, потому что ожидали от этого матча гораздо большего в плане игры и особенно в плане результата. Соперник защищался компактно, давал очень мало места и нам не удалось найти путь к их воротам.

Чего нам не хватило, так это качественного решения в заключительной трети, а также необходимой энергии для борьбы за свободными мячами, которых в этой игре было много. Результат определил гол, который мы не должны пропускать. Мы не извлекли урок из прошлой игры. Этот матч также показал, что чемпионат будет очень равным и что разница между командами уменьшилась. Мы в неловкой ситуации, помочь нам может только характер и большой труд", - приводит его слова пресс-служба столичного клуба.

В следующем туре, 22 апреля, "Астана" дома примет "Каспий", а на следующий день "Акжайык" на выезде встретится с "Шахтером".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Каспий 6 4 1 1 6-3 13 2 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11 3 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10 4 Тобол 5 3 1 1 7-3 10 5 Астана 6 3 0 3 6-6 9 6 Актобе 6 2 2 2 6-7 8 7 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7 8 Атырау 6 2 1 3 5-6 7 9 Акжайык 5 2 1 2 2-3 7 10 Тараз 5 1 2 2 3-4 5 11 Кызыл-Жар 6 1 2 3 3-6 5 12 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4 13 Туран 4 0 2 2 0-4 2 14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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