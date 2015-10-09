Тремя голами обернулся решающий матч "Кайсара" в КПЛ-2026

Кызылординский "Кайсар" уступил в Астане "Женису" в матче последнего 30-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой столичного клуба со счётом 2:1. В составе "Жениса" отличились Зураб Тевзадзе (вторая ми нута) и Исламбек Куат (31).

За "Кайсар" гол забил Алияр Мухамед (52).

"Женис" набрал 36 очков и занял восьмое место. У "Кайсара" 25 баллов и последнее 15-е место в таблице КПЛ-2026. Кызылординцы, которых недавно возглавил Талгат Байсуфинов вылетели из Премьер-лиги.

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