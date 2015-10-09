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КПЛ
Вчера 17:23
 

Тремя голами обернулся решающий матч "Кайсара" в КПЛ-2026

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Тремя голами обернулся решающий матч "Кайсара" в КПЛ-2026 ©ФК "Кайсар"

Кызылординский "Кайсар" уступил в Астане "Женису" в матче последнего 30-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

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Кызылординский "Кайсар" уступил в Астане "Женису" в матче последнего 30-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой столичного клуба со счётом 2:1. В составе "Жениса" отличились Зураб Тевзадзе (вторая ми нута) и Исламбек Куат (31).

За "Кайсар" гол забил Алияр Мухамед (52).

"Женис" набрал 36 очков и занял восьмое место. У "Кайсара" 25 баллов и последнее 15-е место в таблице КПЛ-2026. Кызылординцы, которых недавно возглавил Талгат Байсуфинов вылетели из Премьер-лиги.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 30 21 5 4 59-23 68
2 Кайрат 30 19 8 3 60-23 65
3 Астана 30 15 9 6 48-31 54
4 Окжетпес 30 16 6 8 49-38 54
5 Актобе 30 14 7 9 47-39 49
6 Елимай 30 12 9 9 43-44 45
7 Тобол 30 12 5 13 42-42 41
8 Женис 30 9 9 12 32-40 36
9 Улытау 30 9 8 13 27-38 35
10 Кызылжар 30 9 6 15 31-42 33
11 Каспий 30 9 6 15 32-44 33
12 Иртыш 30 8 8 14 31-44 32
13 Атырау 30 6 12 12 27-35 30
14 Алтай УК 30 6 10 14 31-42 28
15 Жетысу 30 6 9 15 31-49 27
16 Кайсар 30 4 13 13 25-41 25

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