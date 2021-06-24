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"Тобол" захватывает лидерство, "Кайрат" наказывает "Каспий" за смелость. Обзор 17-го тура КПЛ

"Тобол" захватывает лидерство, "Кайрат" наказывает "Каспий" за смелость. Обзор 17-го тура КПЛ
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Гонка за титул в OLIMPBET-чемпионате Казахстана приобретает новые очертания после того, как, лишившись главных тренеров, "Тобол" и "Кайрат" побеждают, несмотря на все обстоятельства. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как прошел 17-й тур КПЛ

Бумеранг "Астаны" и обновленный "Кайрат" 

Трудный график в июне уже значительно сказался на положении "Астаны", поскольку отрыва от "Тобола" уже вовсе нет, а "Кайрат" сократил дистанцию до пяти очков. "Астана", как метко заметил Андрей Тихонов, плохо сыграла отрезок в первом тайме, и это помогло "Ордабасы" создать комфортный задел. Тем не менее отличные шансы отыграться у "Астаны" были, но Абат Аймбетов в последнее время растерял в эффективности. Уже в ближайшее время "Астану" ждет локальный этап перестройки состава, и клуб ведет активную работу по селекции, в том числе на казахстанском рынке, где их интересует несколько заметных атакующих игроков-легионеров.  

Возможно, самая стильная и концептуальная команда лиги "Каспий" встречалась в гостях с "Кайратом". Алматинцы под руководством Курбана Бердыева Кирилла Кекера уже изменились в игровом смысле. Теперь у "Кайрата" немного другая структура прессинга, кроме того, Кекер перешел на ромб в центре поля, таким образом, исключительно фланговые игроки вроде Алыкулова и Астанова пока выходят лишь на замену. 

"Каспий" был очень смел и, в какой-то степени, наивен, ни разу не отступив от принципов своей игры. В идеальной форме и при более мастеровитых исполнителях такой футбол может быть и работал, но "Кайрат" использовал класс своих исполнителей и абсолютно заслуженно победил.

"Тобол" снова выигрывает без Бабаяна, Логвиненко тащит "Актобе" 

Приход Вахида Масудова положительно сказался на "Актобе", который в трех непростых матчах набрал семь очков. С "Кызыл-Жаром" западно-казахстанцам пришлось отыгрываться, и сделал это новый-старый капитан Юрий Логвиненко. Один из самых титулованных футболистов страны забивает второй тур подряд, а Масудов называет его истинным лидером команды. При этом в "Актобе" уже начались изменения в составе, клуб покинули защитники Армен Манучарян и Лаша Тотадзе, есть ощущение, что это только начало легионерского оттока. 

 

Пока уверенный прогноз Григория Бабаяна относительно того, что "Тобол" и без него поборется за чемпионство, сбывается. На выезде в Кызылорде результат костанайцам обеспечили защитники - Сергей Малый, Роман Асранкулов и Дмитрий Мирошниченко. "Тобол" догнал "Астану", и теперь уверенность у команды, несмотря на уход тренера, возрастает.

"Кайсар" продолжает оставаться одним из аутсайдеров лиги, и Владимиру Никитенко предстоит проделать большую работу, чтобы сохранить клуб в высшем дивизионе.  

"Шахтер" и "Тараз" теряют очки, "Атырау" дожимает "Жетысу"

В Уральске встречались две команды, которые едва ли назовешь зрелищными, тем не менее голами они обменялись. "Шахтер" вроде бы ушел от поражения, но значительного прогресса в команде Магомеда Адиева пока не ощущается. Возможно, российский тренер ищет оптимальное сочетание или находится в ожидании очередных новичков, но пока именно за карагандинцев наиболее тревожно перед стартом еврокубков, особенно когда мы знаем, какой соперник будет им противостоять. 

Никак не может выйти на прежнюю волну результатов "Тараз". У подопечных Вардана Минасяна был тяжелый матч с "Тураном" в первом круге, и столь же вязким получился ответный поединок в Таразе. Хозяева спаслись лишь на 87-й минуте благодаря роскошному удару Жакыпа Кожамберды, который напомнил всем о своем таланте. 

Но результаты "Тараза" могут стать лишь одной из проблем клуба, поскольку успешная и яркая игра сразу некоторых лидеров привлекла внимание других команд КПЛ. И теперь руководству "Тараза" придется приложить усилия, чтобы сохранить всех важных игроков. 

"Жетысу" и "Атырау", если не обращать внимание на их статус, достаточно интересные тренерские команды, которые играют по-разному, но их стили имеют отличительные черты. "Жетысу" проиграл во многом благодаря более опытному составу. Бразилец Брайан оформил четвертый гол в сезоне и лишь укрепил мнение о том, что летом его могут забрать в более амбициозный клуб. "Атырау" вместе со своими соседями "Акжайыком" и "Каспием" продолжает мечтать о еврокубках. 

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Метки:
Кайрат ФК Астана ФК Ордабасы ФК Каспий КПЛ-2021 Тобол ФК Кайсар ФК Актобе ФК Кызыл-Жар СК Атырау ФК Жетысу ФК Тараз ФК Туркмения Туран ФК Акжайык ФК Шахтер ФК

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