"Тобол" выиграл третий матч подряд в КПЛ и догнал "Астану"

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный Emailmaterial_dobavlen_v_izbrannoeДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Костанайский "Тобол" обыграл петропавловский "Кызылжар" в гостевом матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Петропавловске завершился со счетом 3:1. У победителей голы забили словенец Руди Пожег (8-я минута), серб Душан Йованчич (63-я, пенальти) и Асхат Тагыберген (81-я). А у "Кызылжара" мяч на счету бразильца Жиана Мартинса (22-я).
Благодаря этой победе "Тобол" набрал 24 очка и догнал "Астану", которая занимает первое место в турнирной таблице КПЛ. У "Кызылжара" осталось 15 очков и десятая строчка.
Реклама