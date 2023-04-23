"Тобол" совершил камбэк и лишил "Актобе" очков в чемпионской гонке

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 7
Голы:Кенесов (Шомко), 29 (0:1)
"Актобе" упустил победу над "Тоболом" в матче чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча седьмого тура прошла в Костанае и завершилась со счетом 2:2. Причем гости по ходу матча вели 2:0, но позволили хозяевам сделать камбэк.
Автором первого гола на 28 минуте стал казахстанский полузащитник Арман Кенесов.
А на 69 минуте закрепил успех гостей грузинский защитник Лука Гадрани.
На 74 минуте узбекистанский нападающий "Тобола" Игорь Сергеев сократил разрыв, а на 86-й он оформил дубль и поставил точку во встрече.
"Актобе" остался на втором месте турнирной таблицы, но потерял очки в борьбе за первое место. Теперь отставание команды от петропавловского "Кызыл-Жара", который сенсационно удерживает лидерство, составляет пять баллов. С положением команд можно ознакомиться ниже.
Напомним, ранее появилась информация, что тренера "Тобола" Милича Чурчича могут отправить в отставку в случае поражения от "Актобе".
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