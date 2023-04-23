"Тобол" совершил камбэк и лишил "Актобе" очков в чемпионской гонке

"Актобе" упустил победу над "Тоболом" в матче чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча седьмого тура прошла в Костанае и завершилась со счетом 2:2. Причем гости по ходу матча вели 2:0, но позволили хозяевам сделать камбэк.

Автором первого гола на 28 минуте стал казахстанский полузащитник Арман Кенесов.

А на 69 минуте закрепил успех гостей грузинский защитник Лука Гадрани.

На 74 минуте узбекистанский нападающий "Тобола" Игорь Сергеев сократил разрыв, а на 86-й он оформил дубль и поставил точку во встрече.

"Актобе" остался на втором месте турнирной таблицы, но потерял очки в борьбе за первое место. Теперь отставание команды от петропавловского "Кызыл-Жара", который сенсационно удерживает лидерство, составляет пять баллов. С положением команд можно ознакомиться ниже.

Напомним, ранее появилась информация, что тренера "Тобола" Милича Чурчича могут отправить в отставку в случае поражения от "Актобе".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19 2 Актобе 7 4 2 1 18-8 14 3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13 4 Астана 6 4 0 2 8-8 12 5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11 6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11 7 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10 9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10 10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7 11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5 12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4 13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4 14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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