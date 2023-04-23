Тренера "Тобола" могут отправить в отставку в случае поражения от "Актобе"

Сербский специалист Милич Чурчич может быть отправлен в отставку с поста главного тренера "Тобола", сообщает Meta-ratings.kz.
По данным портала, увольнение возможно в случае домашнего поражения костанайского клуба от "Актобе" в рамках седьмого тура КПЛ.
В последних турах "Тобол" сыграл неудачно и опустился на шестую строчку в КПЛ.
"Актобе" же после шестого тура занимает второе место, имея в своем активе 13 очков.
Напомним, что Чурчич возглавил костанайский клуб в январе.
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