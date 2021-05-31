Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Тобол" - скрытый фаворит на титул, а "Кайрат" ментально устал. Обзор 14-го тура КПЛ

Конкуренты сократили отставание от "Астаны".

"Тобол" - скрытый фаворит на титул, а "Кайрат" ментально устал. Обзор 14-го тура КПЛ
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Гонка за золотые медали в OLIMPBET-чемпионате Казахстана обострилась благодаря победам "Кайрата" и "Тобола", а также потере очков со стороны "Астаны". Об этих и других событиях 14-го тура рассказывает корреспондент Vesti.kz

"Кайрат" не порадовал Бердыева, "Каспий" остановил "Астану"

После игры с "Астаной" вокруг "Кайрата" накопилось достаточно противоречивых слухов, но клуб официально отвечал на это точечными действиями. Сначала опубликовали теплые фотографии с участием Вагнера Лава и Алексея Шпилевского, а затем утвердили, кем на самом деле в "Кайрате" теперь является Курбан Бердыев. Вроде бы все на месте и все счастливы, но игра с "Кайсаром" оставила крайне тягостное впечатление у алматинских болельщиков. Бердыев, кажется, все 90 минут хмуро смотрел на поле, а по-прежнему главный тренер команды Шпилевский сетовал на ментальную и физическую усталость игроков. 

Тем временем "Астана" без Марина Томасова проходила проверку тяжелым выездом в Актау. Казалось, что все идет по плану Андрея Тихонова, ведь после первого тайма его команда вела в два мяча. Но буквально за десять минут во втором тайме "Каспий" перевернул игру. Символично, что камбэк хозяев начался с гола арендованного игрока "Астаны" Талгата Кусяпова. Дальше Аслан Дарабаев в очередной раз представил свой дальний удар и позволил "Каспию" уйти от поражения. Как показывают результат и качество игры в некоторых матчах, предстоящая пауза на сборные как никогда полезна для нынешней "Астаны". 

"Тобол" выручают стандарты, "Ордабасы" не справляется с "Шахтером"

Пока мы так много говорим о противостоянии "Астаны" и "Кайрата", в действительности важным игроком в чемпионской гонке сейчас является "Тобол". Отлаженный и стабильный механизм Григория Бабаяна набирает очки с немецкой педантичностью - без нервов, все работают на команду и практически всегда пользуются слабостями соперника. "Тобол" снова обеспечил себе результат благодаря стандартам - капитан Нургалиев реализовал пенальти, вице-капитан Мирошниченко отличился после розыгрыша углового. 

Теперь "Тобол" отстает всего на три очка от "Астаны". Опыт игроков и тренера, стабильная обстановка в клубе, а также некоторые проблемы у конкурентов делают костанайцев скрытым фаворитом КПЛ. 

Посмотрев матч "Ордабасы" и "Шахтера", увы, мы приходим к выводам: как же хорошо, что в еврокубки не пробились шымкентцы и в то же время еще печальнее на данный момент выглядят перспективы карагандинцев, которые в этих еврокубках будут играть. У "Ордабасы" сейчас практически оптимальный состав, но обыграть кризисный "Шахтер" они не смогли. Да, команда Александра Седнева владела преимуществом, да, не забила пенальти, но, как ни крути, результат таков, что "Ордабасы" на девятом месте! Это вызывает контраст впечатлений, учитывая то, как шымкентцы выглядели на сборах и каким составом они обладают. 

Бразильский карнавал в "Атырау", реинкарнация "Жетысу" и ошибки Сейсена 

В Атырау прошло локальное западное дерби, где выясняли отношения две команды - открытия сезона. Фактор своего поля и более высокий класс исполнителей позволил команде Арама Восканяна уверенно победить. Как и в большинстве удачных матчей "Атырау", огромное влияние на результат оказал бразильский латераль Брайан Гарсия. На его счету ассист и гол, теперь легионер имеет в своем активе 3+2 в 13 матчах по системе "гол+пас" и перед ним открываются перспективы перебраться в более статусный казахстанский клуб уже летом. 

Мы точно не можем знать, действительно ли руководство "Жетысу" настолько дальновидное и мудрое, но факт в том, что, крепко стиснув зубы и перетерпев ужасные результаты на старте, они дождались положительной динамики в работе самого молодого тренера лиги Рината Алюетова. И еще более приятно для "Жетысу", что результат им реально приносят в том числе свои воспитанники. Молодой Нурболат Нурберген забил один из лучших голов тура, а уже всем известный Айбар Жаксылыков вновь дал понять, что он вышел из спячки. 

В не самом лучшем настроении отправился в сборную Казахстана Мухаммеджан Сейсен. Его "Тараз" вел в два мяча у "Кызыл-Жара" на выезде и вполне реально выглядела возможность прервать серию из пяти матчей без побед, но молодой голкипер дважды сыграл неудачно и позволил сопернику сравнять счет. "Кызыл-Жар" подтвердил статус крайне неудобного и вязкого соперника, но именно в этой игре им помог не только характер, но и пресловутая удача. 

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
КПЛ-2021 Кайрат ФК Астана ФК Тобол ФК Ордабасы ФК Шахтер ФК Кызыл-Жар СК Каспий Акжайык ФК Атырау ФК Актобе ФК Тараз ФК Туран ФК Жетысу ФК Кайсар ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
08:00
Футбол

"Тобол" - скрытый фаворит на титул, а "Кайрат" ментально устал. Обзор 14-го тура КПЛ
Вчера
19:22
Футбол

Выстрел Дарабаева в "девятку" ворот "Астаны" и удары в угол. Какой лучший гол 14-го тура КПЛ?
Вчера
17:13
Футбол

Гол игрока "Жетысу" ударом со штрафного в "девятку" признан лучшим в 13-м туре КПЛ-2021
Вчера
16:19
Футбол

Впервые на всех матчах тура КПЛ-2021 присутствовали зрители
Вчера
14:33
Футбол

Вахид Масудов возглавил "Актобе"
Вчера
10:55
Футбол

"Чемоданное настроение". Бабаян раскритиковал "Тобол" после сокращения отставания от "Астаны" в КПЛ
29 мая
21:52
Футбол

"Атырау" переиграл "Акжайык" и поднялся на пятое место в КПЛ-2021
29 мая
21:50
Футбол

"Тобол" обыграл "Актобе" и сократил до 3 очков отставание от "Астаны"
29 мая
21:10
Футбол

Клуб КПЛ объявил об уходе бразильского нападающего. Ему предложили контракт на полмиллиона, авто и дом
29 мая
19:56
Футбол

"Ордабасы" не смог обыграть аутсайдера КПЛ. Жоао Пауло не забил пенальти
29 мая
19:56
Футбол

"Каспий" сделал камбэк с 0:2 и отобрал очки у "Астаны"
29 мая
15:30
Футбол

Бердыев пришел, или кого рассматривал "Кайрат" на пост главного тренера вместо Шпилевского
29 мая
13:24
Футбол

Вагнер Лав отреагировал на первую победу "Кайрата" после назначения Бердыева
29 мая
10:55
Футбол

Али Алиев нашел работу в "Астане"
29 мая
10:30
Футбол

Прямая трансляция матчей "Астаны", "Тобола" и еще двух игр 14-го тура КПЛ
29 мая
09:29
Футбол

Классические схемы против разнообразия и вариаций. Изменятся ли при Бердыеве игровые формации "Кайрата"?
29 мая
08:15
Футбол

"Шпилевский может узнать много нового про футбол". Ловчев оценил назначение Бердыева в "Кайрат"
29 мая
07:19
Футбол

Основной защитник "Каспия", экс-игрок сборной России и не только. Кто подошел бы "Астане" на замену Арояну?
28 мая
22:25
Футбол

"Актобе" пригрозили обращением в ФИФА. Подробности
28 мая
21:53
Футбол

"Жетысу" выиграл третий матч подряд и покинул последнее место в КПЛ
28 мая
20:54
Футбол

"Кайрат" выиграл первый матч после назначения Бердыева
28 мая
20:17
Футбол

Утратили результативность и потеряли место в составе. Как при Шпилевском угасли Тунгышбаев, Эсеола и Плотников
28 мая
19:40
Футбол

В "Актобе" намечается чистка состава. Есть кандидат на пост главного тренера
28 мая
19:19
Футбол

Разобранный состав, 12-е место в КПЛ и сжатые сроки на перестройку. Почему уже сейчас боязно за "Шахтер"
28 мая
18:57
Футбол

Вратарь сборной Казахстана лишил "Тараз" победы над "Кызыл-Жаром"
28 мая
17:51
Футбол

Новый вызов или контракт в "Кайрате"? В каком из клубов КПЛ может продолжить карьеру Эсеола
28 мая
15:58
Футбол

Стали известны детали перехода футболиста "Астаны" в клуб Ла Лиги
28 мая
14:11
Футбол

Соперник "Кайрата" по КПЛ сменил тренера перед игрой
28 мая
12:35
Футбол

"Шахтер" может расстаться с одним из лидеров
28 мая
10:01
Футбол

Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Кайсар" и еще двух игр 14-го тура КПЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика