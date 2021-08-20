"Тобол" сделал заявление о своем капитане

Футбольный клуб "Тобол" прояснил ситуацию с Азатом Нургалиевым и по премиальным за еврокубок, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Занял жесткую позицию". Стало известно, почему Азат Нургалиев не играет за "Тобол"

"Недавно в некоторых СМИ и пабликах была опубликована новость о том, что капитан ФК "Тобол" Азат Нургалиев не принял участие в последних матчах не по спортивным причинам.

Сообщаем, что новость не соответствует действительности.

Что касается нашего капитана, он почувствовал дискомфорт в мышцах во время предыгровой тренировки в Атырау. Медицинский штаб клуба решил поберечь его для предстоящих игр Кубка и матчей сборной. Сегодня Азат Нургалиев вместе с командой провел предыгровую тренировку и готовится к завтрашней встрече.

Вместе с тем, по ходу этого сезона зарплаты и премии всегда выплачиваются без задержек, Лига конференций УЕФА - не исключение. Премиальные за евротурнир были выплачены в полном объеме", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, "Тобол" выбыл из еврокубков на стадии третьего отборочного раунда Лиги конференций.

35-летний Нургалиев выступает за костанайский клуб с 2018 года. В нынешнем сезоне КПЛ он провел 18 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал один ассист. Также в его активе две игры в Кубке страны и три - в Лиге конференций.

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