"Занял жесткую позицию". Стало известно, почему Азат Нургалиев не играет за "Тобол"

Футболист "Тобола" Азат Нургалиев пропустил несколько игр. И что интересно, не по спортивным причинам, сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

"Капитан костанайского клуба Азат Нургалиев не принял участие в ответном матче Лиги конференций с "Жилиной", а также не попал в заявку на игру Кубка Казахстана против "Атырау". Есть информация, что не по спортивным причинам. Вроде бы, все в порядке у него и со здоровьем.

Источник из "Тобола" сообщает, что Азат занял жесткую позицию относительно премиальных за проход "Хайдука" в Лиге конференций, выплаченных в разы меньше, чем было обещано.

На правах капитана Нургалиев регулярно поднимает денежный вопрос перед руководством клуба, поэтому и стал все меньше и меньше получать игрового времени, а в двух предыдущих матчах и вовсе не участвовал", - пишет источник.

35-летний Нургалиев выступает за "Тобол" с 2018 года. В нынешнем сезоне КПЛ он провел 18 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал один ассист. Также в его активе две игры в Кубке страны и три - в Лиге конференций.

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