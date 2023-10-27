"Тобол" рискует потерять самого перспективного футболиста Казахстана

19-летний атакующий полузащитник Бейбит Галым может покинуть костанайский "Тобол", сообщает корреспондент Vesti.kz.
У одаренного игрока в конце года заканчивается контракт с родным клубом, а новый до сих пор не подписан. При этом Галымом интересуются и другие команды КПЛ. Попадание футболиста в расширенный список сборной Казахстана может значительно повысить к нему интерес со стороны топ-клубов чемпионата. Среди своих сверстников Галым считается наиболее перспективным игроком в стране.
В текущем сезоне КПЛ Бейбит Галым, способный сыграть как атакующего полузащитника, так и вингера, провел 14 матчей. Также на его счету две игры в квалификации Лиги конференций и два матча в составе молодежной сборной Казахстана U-21 в отборе на Евро-2025.
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