"Тобол" расстался с опытным легионером

31-летний сербский полузащитник Мильян Вукадинович покинул "Тобол", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу костанайского клуба.

Мильян присоединился к "желто-зеленым" летом 2022 года. В общей сложности сыграл за "них" 47 матчей и отличился 5 раз.

В его карьере также были сербские "Воеводина", "Напредак", "Земун", "Хайдук" (Белград), а также чешские "Славия" (Прага), "Млада-Болеслав" и "МАС Таборско".

С "Воеводиной" становился обладателем Кубка Сербии (2019/20).