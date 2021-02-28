"Тобол" рассказал о задолженностях по зарплате и сделал заявление

ФК "Тобол" выступил с заявлением по поводу информации о задолженностях перед футболистами, тренерским штабом и сотрудниками, сообщают Vesti.kz. Костанайский клуб признался, что такая ситуация имеет место, а также рассказал о причинах и сроках выплат.

"Футбольный клуб "Тобол" признает задолженность за 2021 год не только перед тренерским штабом футбольного центра, но и перед работниками офиса, футболистами и тренерами основного состава.

Это связано с оптимизацией финансирования футбольных клубов в стране. Официальное сообщение об оптимизации было получено лишь в конце февраля, с чем и связаны задержки по выплатам.

Информация о том, что зарплаты будут выплачены в мае, не соответствует действительности. Специалисты футбольного центра клуба получат все необходимые выплаты в ближайшее время", - говорится в заявлении клуба.

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