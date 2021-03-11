"Тобол" распродал все билеты на первый домашний матч сезона

Все билеты на матч первого тура Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу, в котором "Тобол" примет уральский "Акжайык", распроданы. Об этом сообщает пресс-служба хозяев.
Напомним, сезон-2021 стартует в эти выходные. Матч в Костанае состоится 14 марта.
Центральный матч тура пройдет 13 марта в Туркестане, где новичок КПЛ "Туран" примет "Астану".
Семь дней в "зеленой" зоне. Какие города могут рассчитывать на допуск зрителей на матчи КПЛ
I тур
13 марта (суббота)
"Кайрат" - "Жетысу"
"Туран" - "Астана"
"Атырау" - "Шахтер"
14 марта (воскресенье)
"Кайсар" - "Тараз"
"Каспий" - "Актобе"
"Тобол" - "Акжайык"
"Ордабасы" - "Кызыл-Жар СК"
Напомним, что перед стартом КПЛ состоялся розыгрыш Суперкубка Казахстана, обладателем которого стал "Тобол", в финале победивший "Астану".
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