"Тобол" подписал форварда европейской сборной перед стартом в Лиге чемпионов

Костанайский "Тобол" объявил о трансфере сербского форварда Мильяна Вукадиновича, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Контракт с 29-летним легионером рассчитан на 1,5 года.

Вукадинович выступал на родине за белградский "Хайдук". Также он играл в Чехии за "МАС Таборско", "Млада Болеслав" и "Славия Прага".

В 2018-м новичок "Тобола" вернулся в Сербию, где играл за "Земун", "Напредак", а с января 2020 года защищал цвета "Войводины".

На его счету два матча за сборную Сербии.

Напомним, что в квалификации Лиги чемпионов "Тобол" сыграет с венгерским "Ференцварошем". Первый матч пройдет в среду, 6 июля, в Костанае, а ответный - 13 июля в Будапеште.

В КПЛ-2022 костанайцы накануне вышли в лидеры.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 2 Астана 14 7 3 4 29-16 24 3 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23 4 Актобе 13 7 2 4 17-15 23 5 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 6 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Туран 13 3 7 3 11-12 16 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 13 4 2 7 11-19 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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