"Тобол" подписал форварда европейской сборной перед стартом в Лиге чемпионов

Костанайский "Тобол" объявил о трансфере сербского форварда Мильяна Вукадиновича, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Контракт с 29-летним легионером рассчитан на 1,5 года.
Вукадинович выступал на родине за белградский "Хайдук". Также он играл в Чехии за "МАС Таборско", "Млада Болеслав" и "Славия Прага".
В 2018-м новичок "Тобола" вернулся в Сербию, где играл за "Земун", "Напредак", а с января 2020 года защищал цвета "Войводины".
На его счету два матча за сборную Сербии.
Напомним, что в квалификации Лиги чемпионов "Тобол" сыграет с венгерским "Ференцварошем". Первый матч пройдет в среду, 6 июля, в Костанае, а ответный - 13 июля в Будапеште.
В КПЛ-2022 костанайцы накануне вышли в лидеры.
Реклама