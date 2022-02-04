"Тобол" определился c тремя игроками

Футбольный клуб "Тобол" сообщил о продлении трудовых отношений с некоторыми игроками, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, в команде остаются Данияр Семченков, Жаслан Жумашев и Вячеслав Кульпеисов.

Семченков дебютировал в основной команде в 2019 году. Всего за костанайцев провел 12 матчей. Новое трудовое соглашение с полузащитником рассчитано до конца 2022 года.

Жумашев дебютировал в премьер-лиге в составе основной команды в 2020 году. Всего за "желто-зеленых" провел семь матчей и отметился двумя голами. Новое трудовое соглашение с хавбеком рассчитано до конца 2022 года.

Кульпеисов последние два сезона выступал во второй лиге за "Тобол М". В прошлом сезоне сыграл за основную команду шесть матчей.

Отметим, что "Тобол" стал победителем КПЛ сезона 2021 года, что дает право костанайцам выступить в квалификации Лиги чемпионов.