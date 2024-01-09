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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Тобол" оформил трансфер новичка из РПЛ: известна сумма

"Тобол" оформил трансфер новичка из РПЛ: известна сумма
©ФК "Пари НН"

Российский футбольный клуб "Пари НН" объявил о переходе полузащитника Эссьена Эдедема в костанайский "Тобол", сообщают Vesti.kz.

Клубы оформили полноценный трансфер 25‑летнего футболиста. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 70 тысяч евро. При этом рыночная стоимость Эссьена оценивается в 250 тысяч евро.

В текущем сезоне нигериец провел 11 матчей за "Пари НН" и не отметился результативными действиями. За российскую команду Эссьен выступал с лета 2023 года.

После 18 туров чемпионата России "Пари НН" идет на девятом месте в таблице, набрав 24 очка.

Прежде Эдедем выступал за такие команды, как ливийские "Аль-Ахдар" и "Аль-Наср", а также армянский "Ван".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Межсезонье в КПЛ КПЛ Футбольные трансферы

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