"Тобол" одержал победу над клубом из Украины

ФК "Тобол" одержал победу в контрольном матче в рамках учебно-тренировочных сборов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Костанайский клуб проводит УТС в Турции, где провел встречу с представителем чемпионата Украины - "Александрией" из одноименного города.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу казахстанской команды. Автором единственного гола на 79-й минуте стал Бекзат Ермекбаев.
Напомним, что по итогам КПЛ-2022 "Тобол" занял третье место. "Александрия" же в текущем чемпионате Украины идет на пятом месте из 16 команд.
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