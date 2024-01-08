"Тобол" объявил о трансфере футболиста сборной Марокко

Марокканский полузащитник Ахмед Эль-Мессауди перешел в "Тобол", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу костанайского клуба.

Эль-Мессауди имеет бельгийский паспорт. Родился в Бельгии и является воспитанником клуба "Льерс". В 2015 году был отдан в аренду в льежский "Стандард". В начале 2016-го присоединился к "Мехелену". Через год клуб выкупил трансфер футболиста.

До перехода в "Тобол" он выступал за такие клубы, как "Фортуна", "Гронинген", "Эммен" (все - Нидерланды) и "Газиантеп" (Турция).

Эль-Мессауди играл за молодежные сборные Бельгии различных возрастов. В 2015-м принял решение выступать за историческую родину. В товарищеском матче против сборной Уругвая дебютировал за сборную Марокко.

По мнению специалистов, несмотря на свои габариты, Эль-Мессауди очень подвижен. Силен в дриблинге, ведении мяча, способен выдавать острые передачи. У него поставленный, прицельный удар с правой ноги.