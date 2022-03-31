"Тобол" нашел деньги на нового нападающего

Костанайский "Тобол" намерен совершить еще один трансфер в ближайшее время, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера Айдына Кожахмета, чемпион Казахстана-2021 планирует усилить линию нападения. Поиски соответствующего игрока уже ведутся.

"Тобол" раздобыл средства для подписания одного футболиста. Поиски игрока в атакующую линию уже ведутся. Костанайцы хотят найти футболиста, способного сыграть как на позиции нападающего, так и на фланге", - пишет источник.

Напомним, в стартовых трех турах КПЛ-2022 "Тобол" набрал семь очков. Столько же у "Кайрата" и "Каспия".