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КПЛ
Вчера 22:25
 

"Тобол" лишили победы в матче с дублем воспитанника

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"Тобол" лишили победы в матче с дублем воспитанника ©ФК "Тобол"

Футболисты "Тобола" провели товарищеский матч на сборах в Турции. Соперником выступила венгерская команда "Вашаш", передают Vesti.kz

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Футболисты "Тобола" провели товарищеский матч на сборах в Турции. Соперником выступила венгерская команда "Вашаш", передают Vesti.kz

Встреча завершилась со счетом 2:2. 

Первыми успеха добились венгры, когда на 33-й минуте отличился Йозеф Урблик. Несмотря на это, костанайцы смогли не только отыграться, но и выйти вперед благодаря дублю своего воспитанника Жаслана Жумашева на 48-й и 77-й минутах.

Вот только удержать победу не получилось, Филип Пинтер на 79-й минуте огорчил казахстанский клуб и установил окончательный итог встречи.

Следующую контрольную игру "Тобол" проведет против косовского "Балкани" 24 января.




Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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