"Тобол" лишили победы в матче с дублем воспитанника

Футболисты "Тобола" провели товарищеский матч на сборах в Турции. Соперником выступила венгерская команда "Вашаш", передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Первыми успеха добились венгры, когда на 33-й минуте отличился Йозеф Урблик. Несмотря на это, костанайцы смогли не только отыграться, но и выйти вперед благодаря дублю своего воспитанника Жаслана Жумашева на 48-й и 77-й минутах.

Вот только удержать победу не получилось, Филип Пинтер на 79-й минуте огорчил казахстанский клуб и установил окончательный итог встречи.

Следующую контрольную игру "Тобол" проведет против косовского "Балкани" 24 января.