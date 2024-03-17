"Тобол" хотел подписать нападающего сборной Исландии

"Тобол" вел переговоры о переходе 24-летнего исландского нападающего Кристофера Кристинссона, передают Vesti.kz.

Костанайский клуб хотел усилить линию атаки с помощью бывшего нападающего молодежной сборной Исландии, ныне выступающего за клуб "Брейдаблик".

По информации Fótbolti.net предложение было интересным для игрока, но в результате договоренность между клубами достигнута не была.

Кристинссон провел семь матчей на уровне молодежной сборной Исландии. Ранее он пробовал себя в нескольких клубах из Нидерландов - "Виллем II", "Венло" и молодежной команде ПСВ , а также во французском "Гренобле".

На данный момент в составе "Тобола" есть всего один центральный нападающий - это итальянец Годберг Купер.