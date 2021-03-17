Тихонов отреагировал на отказ вратаря московского "Спартака" переходить в "Астану"

Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов прокомментировал отказ голкипера московского "Спартака" Александра Селихова присоединиться к казахстанской команде после закрытия зимнего трансферного окна в России.
"Каждый человек делает свой выбор", - сказал Тихонов Metaratings.ru.
Отказ Селихова от перехода в "Астану" подтвердил агент футболиста Павел Андреев.
Ранее сообщалось, что переходить в "Астану" отказался другой игрок "Спартака" - защитник Илья Кутепов.
Напомним, что Тихонов был назначен тренером "Астаны" 16 октября 2020 года. В первом туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана-2021 столичная команда сыграла вничью с "Тураном" (2:2). В следующем туре, 19 марта, астанчане дома примут "Каспий".
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