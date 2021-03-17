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Тихонов отреагировал на отказ вратаря московского "Спартака" переходить в "Астану"

Россиянин возглавил северян осенью прошлого года.

Тихонов отреагировал на отказ вратаря московского "Спартака" переходить в "Астану"
Андрей Тихонов. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов прокомментировал отказ голкипера московского "Спартака" Александра Селихова присоединиться к казахстанской команде после закрытия зимнего трансферного окна в России.

"Каждый человек делает свой выбор", - сказал Тихонов Metaratings.ru.

Отказ Селихова от перехода в "Астану" подтвердил агент футболиста Павел Андреев.

Ранее сообщалось, что переходить в "Астану" отказался другой игрок "Спартака" - защитник Илья Кутепов.

Напомним, что Тихонов был назначен тренером "Астаны" 16 октября 2020 года. В первом туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана-2021 столичная команда сыграла вничью с "Тураном" (2:2). В следующем туре, 19 марта, астанчане дома примут "Каспий".

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Метки:
Россия КПЛ-2021 Спартак Москва Тихонов Андрей Премьер-лига России Футбол Астана ФК Межсезонье в КПЛ

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