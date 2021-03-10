Московский "Спартак" отказал "Астане" в переходе защитника сборной России

Защитник московского "Спартака" и сборной России Илья Кутепов мог перейти в "Астану", передает Meta-ratings.kz.

Услуги 27-летнего защитника зимой были предложены казахстанскому клубу. Он нуждается в практике, получая ее мало в своей команде. При этом "Спартак" не желает отдавать футболиста в другой клуб РПЛ.

Вариант с "Астаной" устраивал всех. Но в итоге трансфер сорвался.

"Действительно, мы хотели, чтобы Илья поиграл в "Астане" хотя бы до лета. Я разговаривал об этом с самим игроком, он был "за". Но клуб его не отпустил. Почему? Потому что Кутепов нужен "Спартаку". Жаль, хотели видеть его у нас", - прокомментировал главный тренер столичного клуба Андрей Тихонов.

Напомним, что "Астана" первый матч нового сезона проведет 13 марта на выезде против новичка чемпионата "Турана".

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