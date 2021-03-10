Дебютант КПЛ сменил название и город

Новичок чемпионата Казахстана по футболу сменил название (из "Арыси" - в "Туран") и место дислокации (из Арыси - в Туркестан). Об этом сообщает Мeta-ratings.kz.

При этом представил новый логотип, который выглядит так:

"Арыс" был создан в 2002 году в качестве любительского клуба "Костуин". В 2003-м получил статус профессионального, а в 2004-м был переименован в "Арыс", однако в конце сезона команду расформировали.

В 2018-м "Арыс" был возрожден и в сезоне 2019 года стартовал со второй лиги, добыв путевку в первую лигу. Теперь же впервые в своей истории выступит в премьер-лиге благодаря расширению.

Главным тренером команды является казахстанец Абдухалик Бурибаев. В его штабе работают Фархадбек Ирисметов, Юрий Новиков и Кулдош Ешджанов.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне