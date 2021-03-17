"Астана" сделала предложение футболисту московского "Спартака"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов мог покинуть московский клуб во время зимнего трансферного окна и продолжить карьеру в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Агент футболиста Павел Андреев подтвердил Metaratings.ru, что у вратаря было предложение из "Астаны". Однако Селихов отклонил его, решив остаться в российском клубе.

"Саша действительно отказался переходить в "Астану". Мы решили, что на текущем этапе так будет лучше", - заявил Андреев.

В нынешнем сезоне Селихов не сыграл ни одного матча за основную команду "Спартака". Восстановившись от травмы, из-за которой он пропустил более полугода, голкипер выступает за "Спартак-2". В ФНЛ он провел семь матчей, в которых пропустил семь голов и одну игру отыграл "на ноль". Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что от перехода в "Астану" отказался другой игрок "Спартака" - защитник Илья Кутепов.

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