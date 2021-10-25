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Тихонов и Барсегян будут дисквалифицированы за действия в матче "Астаны" против "Кайрата"

Тихонов и Барсегян будут дисквалифицированы за действия в матче "Астаны" против "Кайрата"
©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов, а также вингер Тигран Барсегян понесут наказание за свои действия во время матча с "Кайратом", передает Meta-ratings.kz

Тихонов рискует получить дисквалификацию за уход команды с поля в конце первого тайма. Члены КДК будут изучать все материалы дела и срок дисквалификации тренера будет зависеть от степени его вины в этом самом уходе с поля. Сам российский специалист уже заявил о том, что не был инициатором такого решения. 

А вот Барсегян будет наказан за неприличный жест в адрес болельщиков. Материалы этого дела уже переданы в контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола. Полузащитнику сборной Армении грозит не только дисквалификация, но и крупный денежный штраф.

Решение КДК может быть объявлено уже на этой неделе.

Напомним, инцидент произошел в конце первого тайма матча 25-го тура КПЛ в Алматы, когда игроки столичного клуба покинули поле. Спустя несколько минут команда "Астаны" вернулась на поле, и игра возобновилась. Сам матч же завершился победой "Кайрата" (1:0), а "Астана" упустила лидерство.

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Метки:
Астана ФК КПЛ-2021 Тихонов Андрей Кайрат ФК

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